Jetzt ist Platz eins greifbar nah für die SF Broekhuysen

Die SF Broekhuysen gewinnen 3:0 gegen den TSV Weeze – Foto: Cindy Jahn

Die Tabellenführung ist für den Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen endgültig in greifbare Nähe gerückt. Nach dem 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den TSV Weeze hat die Mannschaft nur noch einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter VfL Rhede, der parallel mit 1:3 bei der DJK Twisteden verlor. Mit einem Sieg im Nachholspiel beim TuS Stenern können die Sportfreunde somit am Mittwochabend erstmals in der laufenden Saison auf Platz eins springen.

Eine Halbzeit lang Paroli geboten

Für den TSV Weeze endete dagegen in Broekhuysen die viel beachtete Aufholjagd mit fünf Siegen in Folge. Eine Halbzeit lang konnten die Gäste dem Favoriten Paroli bieten und ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Die Hausherren fanden zunächst kaum Lücken und erspielten sich im ersten Durchgang nur drei nennenswerte Möglichkeiten. Zunächst verfehlte Michael Thissen knapp das Ziel (12.). Erst in der 35. Minute wurde es wieder gefährlich, als Nick Aengenvoort einen Kopfball neben das Tor setzte. Sechs Minuten traf Sven van Bühren mit einem wuchtigen Schuss nur die Latte. Offensiv blieben die Weezer nahezu wirkungslos, Sportfreunde-Keeper Finn Bünnings war überwiegend mit Rückpässen seiner Vorderleute beschäftigt.

Direkt nach dem Seitenwechsel dann die Schrecksekunde für die Gastgeber: Yannik Gorthmanns hatte die Riesenchance zur Führung für Weeze, setzte seine Direktabnahme aus kurzer Distanz knapp über das Tor (46.). Die Wende brachte die Einwechslung von Stan Hesen. Der Niederländer in Diensten der Sportfreunde avancierte mit seinem Doppelpack (73., 75.) zum Matchwinnen – beide Male traf er sehenswert aus der Distanz. Den Schlusspunkt setzte Maurice Horster in der Nachspielzeit. Nachdem Hesen diesmal nur den Pfosten getroffen hatte, staubte der Angreifer aus kurzer Distanz zum 3:0-Endstand ab.