Christian Melder (2) schockte den TSV Legau mit seinem Tor zum 1:1. Am Ende triumphieten die Oberegger beim Spitzenreiter mit 3:2. – Foto: Karin Kappes

Jetzt ist Oberegg sogar im Titeltrennen Kreisligist gewinnt beim Spitzenreiter TSV Legau +++ Der FC Heimertingen patzt erneut +++ Memmingerberg steht vor dem Abstieg Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord Ottobeuren Heimertingen SG Sontheim Hawangen + 11 weitere

Auch zwei Spieltage vor dem Saisonende ist in der Allgäuer Kreisliga Nord noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Selbst das Schlusslicht SV Memmingerberg hat noch eine kleine Chance, den direkten Abstieg zu vermeiden - und oben hat der SV Oberegg das Titelrennen richtig spannend gemacht. Durch den 3:2-Sieg beim Tabellenführer TSV Legau sind die Oberegger bis auf zwei Zähler dran. Keinen Profit konnte der FC Heimertingen daraus schlagen, denn der Aufstiegskandidat ging auch beim SC Ronsberg leer aus.



Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 300 Der TSV Legau erlitt mit dem 2:3 gegen den SV Oberegg einen Rückschlag im Titelrennen. Dabei lief es zunächst nach Plan, Jonas Prestele brachte den Spitzenreiter in der 22. Minute in Führung. Doch Christian Melder glich kurz vor der Pause aus. Sebastian Huber drehte die Partie mit seinem Doppelpack die Partie, als er auf 1:2 stellte (50.). Lucas Zingeler verwandelte einen Elfmeter zum 1:3 (65.). Elias Huber verkürzte zwar in der 88. Minute, doch Legaus Aufholjagd kam zu spät. Daran änderte auch die Ampelkarte für Oberegges Zingerle nichts mehr.Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 300



Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/Kirchdorf) - Zuschauer: 190 Im Günztalstadion feierte der SC Ronsberg einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den FC Heimertingen. Die Gäste gingen früh in Führung: Sean Semmler verwandelte einen Freistoß in der 15. Minute zum 0:1. Doch Ronsberg ließ sich nicht entmutigen. Tim Albat glich in der 49. Minute aus, bevor Florian Hartmann in der 57. Minute per Abstauber das 2:1 erzielte. Nur fünf Minuten später erhöhte Julian Lingenhöl auf 3:1, Hartmanns zweites Tor zum 4:1 folge in der 75. Minute. Ivan Zaper verkürzte per Kopfball zwar auf 4:2 (78.), doch Albat setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit mit dem 5:2.Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/Kirchdorf) - Zuschauer: 190



Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 85 Der TSV Ottobeuren setzte sich gegen das Schlusslicht SV Memmingerberg mit 2:1 durch. Der SVM ging in der 42. Minute zunächst durch Christopher Gordy mit 1:0 in Führung. Doch Ottobeuren hatte den längeren Atem: In der 79. Minute glich Christian Kofler nach einer Vorlage von Adrian Zuka aus. Nur sieben Minuten später traf Adrian Zuka zum 2:1-Sieg.Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 85



Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 150 Im Julius-Strohmayer-Stadion bezwang der TSV Mindelheim die SG Sontheim/Westerheim mit 3:1. Riccardo Schulz traf bereits in der ersten Minute nach Vorarbeit von Manuel Weinmann zum 1:0. Thomas Ness glich in der 26. Minute für die Sontheimer aus, nachdem Tobias Kirchmaier ihn mustergültig bediente. In der Schlussphase sorgte Anel Junuzovic in der 85. Minute für die erneute TSV-Führung, nachdem Schulz ihn schön freispielte. In der Nachspielzeit setzte Schulz mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 3:1.Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Leonit Hoxha - Zuschauer: 80 Für den TV Bad Grönenbach wird nach der 2:3-Niederlage bei der DJK SV Ost Memmingen die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Endrit Kaqara sorgte in der 32. Minute nach Vorarbeit von Adis Atashi für die Führung der Ostler und erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Dabei stammte die Vorareit von Hamid Mirzai. Anil Batur verkürzte für die Grönenbacher in der 60. Minute. Als aber Marco Rauh in der 76. Minute eine Zeitstrafe erhielt, nutzte Memmingen die Überzahl und kam durch Güven Karadeniz in der 82. Minute zum 3:1. Kurz vor Schluss verwandelte Grönenbachs Philipp Milz einen Elfmeter und sorgte für den Endstand.Schiedsrichter: Leonit Hoxha - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 100 Der SV Oberrieden geierte gegen den TV Boos einen ungefährdeten 3:1-Sieg. Luca Klaus brachte Oberrieden in der 40. Minute nach einem präzisen Pass von Alexander Ammann in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Klaus mit einem weiteren Treffer auf 2:0, diesmal vorbereitet von Manuel Schalk. Nach dem Seitenwechsel stellte Schalk in der 51. Minute auf 3:0, nachdem Simon Keller ihm die Vorlage gab. Steffen Schätzle erzielte in der 68. Minute den Ehrentreffer für Boos.Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 100