Jetzt ist es passiert: FC Bad Oeynhausen kassiert die erste Saisonniederlage

Bad Oeynhausen. Alles deutete auf ein leistungsgerechtes Unentschieden hin, doch am Ende kam alles anders. Mit 1:2 (1:1) verlor der FC Bad Oeynhausen in der Fußball-Landesliga gegen den Delbrücker SC und kassierte damit seine erste Saisonniederlage. FCO-Trainer Philipp Topp musste einen Moment nach den richtigen Worten suchen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit die klareren Möglichkeiten, Delbrück war in der zweiten Halbzeit etwas besser. Und dann verlieren wir durch so ein Windei“, sagt Topp.

Delbrücker Abwehr hält Sturmlauf stand

Das „Windei“ bekamen die rund 120 Zuschauer in der 86. Minute zu sehen. Der FCO hatte den Ball schon unter Kontrolle, ließ sich das Sportgerät aber wieder abnehmen. Eine Flanke von der linken Seite später stand Leon Acikel in der Mitte völlig frei und brauchte nur noch einzuschieben. Danach warfen die Kurstädter alles nach vorne, doch ihnen lief die Zeit davon. Die Delbrücker stellten die gesamte Spielzeit über eine stabile Abwehr, so dass sie auch der Sturm- und Drangphase in der sechsminütigen Nachspielzeit gewachsen waren.

Einzig Philipp Derksen hatte noch eine gute Chance, doch der Ball flog nach seinem Volleyschuss knapp am Tor vorbei (90.+1). Die Delbrücker verteidigten mit fast allen Spielern, nur einer hielt sich an der Mittellinie für eventuelle Konter auf. In der 5. Minute der Nachspielzeit war es dann auch soweit. Furkan Simsek zog ab, doch auch hier flog der Ball knapp am Pfosten vorbei.

FC Bad Oeynhausen muss Viererkette umstellen

Die beiden Trainer des FC Bad Oeynhausen, Philipp Topp und Daniel Brink, mussten die Viererkette neu aufstellen. Dominik Moskvin hatte sich beim Training verletzt. Außerdem fehlten die Brüder Kevin und Robin Reimer, die krank von einem Familienausflug auf die Nordseeinsel Baltrum zurückgekehrt waren. Somit spielten Felix Ostsieker, Selim Kürümüs, Fabian Richter und Felix Brinkmann in der Viererkette. Sie machten ihre Sache gut, auch wenn sie in der 19. Minute einen Konter nicht unterbinden konnten und der Ball zu Lukas Hartmann gelangte. Der drehte sich vor Felix Brinkmann und zirkelte den Ball zur 1:0-Führung für Delbrück in die Maschen. Doch lange hielt die Freude bei der Mannschaft des Ex-Profis Detlev Dammeier nicht an. Denn bereits im Gegenzug setzte sich Joscha Kachel durch und markierte den 1:1-Ausgleichstreffer (20.).

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Aufreger, als Joscha Kachel mit einem Schuss aus 16 Metern den Ball an die Latte beförderte (50.). danach verflachte die Partie und beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig im Mittelfeld. Alles deutete auf ein Remis hin, doch dann gab es das „Windei“ (86.).

