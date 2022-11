Jetzt ist es passiert Die halbe Liga hat sich die Frage gestellt, wann wird es soweit sein und jemand stoppt die Blau-Weißen.

Es begann nicht optimal für den ungeschlagenen Tabellenführer. Der erste Ballverlust im Mittelfeld und ein langer Pass kommt auf den schnellen Lamin Darboe, der allein auf das Neustädter Tor zu läuft und Torhüter Martin Mehlhos keine Abwehrchance lässt (1:0, 3.). Die Neustädter Antwort liess nicht lange auf sich warten. Elia Walthers Sturmlauf wird an der Strafraumgrenze gestoppt. Schiedsrichter Thomas Schlicht zeigt nach Rücksprache mit seinem Linienrichter auf den Punkt. Bruder Moses Walther lässt sich die Möglichkeit nicht entgehen und gleicht aus (1:1, 8. Strafstoß). Es schien den gewohnten Weg zu gehen. Die Orlastädter machten das Spiel, Greiz verteidigt mit Mann und Maus und versucht mit langen Bällen die Neustädter Abwehr zu überwinden. Die Schützlinge von Trainer Chris Schiller waren besonders bei den Standards auf dem kleinen Kunstrasenplatz gefährlich. Zwei klare Neustädter Möglichkeiten durch Elia Walther (14.) und Bruder Moses (19.) finden aber im Greizer Torhüter ihren Meister. Während die Orlastädter keine wirklichen Mittel gegen die dicht gestaffelte Abwehr fand, hatten die Hausherren Pech beim Lattentreffer von Justin Schwarz (23.). Eine muntere erste Hälfte fand keinen weiteren wesentlichen Vorteil für eine Mannschaft.

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Die Neustädter versuchen gegen die robuste und dichtgestaffelte Abwehr ihren Erfolg. Der schien greifbar nahe, als erneut Elia Walther im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Jo Castañares schnappt sich den Ball, aber sein Versuch scheitert am guten Schlussmann Niklas Beckert (56.). Ein Knack ging durch die Neustädter Mannschaft. Beim Anrennen der Orlastädter verzweifelte die Offensive und mit zunehmender Zeit wurde die Partie immer hektischer, weil die Grüttner-Schützlinge kein Mittel gegen die kampfbetonte und einfache Spielweise der Greizer fanden. Und so kam, was kommen musste. Ein weiter Standard brachte den eingewechselten wuchtigen Stürmer Ahmed Zaim in Position, der den Eckball per Kopf ins Neustädter Tor befördert (2:1, 80.). In den verbleibenden 10 Minuten warfen die Blau-Weißen alles nach vorn, um die drohende Niederlage abzuwenden. Die Hausherren verteidigten mit allen Beinen den knappen Vorsprung und rettet die knappe Führung über die Zeit.