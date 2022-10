Jetzt ist es passiert Erste Saisonniederlage auf eigenem Platz

Das zunächst aus unserer Sicht noch recht gut begann. Wie in den meisten vergangenen Spielen übernahmen wir zunächst die Initiative und verlagerten das Geschehen in die Surwolder Hälfte. Allein, Abschlüsse, die zwingend für einen Treffer in Frage kamen gab es nicht.

Weil der Gegner mit körperlicher Präsenz und sehr viel Biß verteidigte und wir auch am und im gegnerischen Strafraum zu hektisch und umständlich spielten.

Auch weil wir uns schon im Spielaufbau aus der eigenen Hälfte ungewöhnlich viele Unkonzentriertheiten und Flüchtigkeitsfehler leisteten.

Und der Gegner hatte die Qualität, das auszunutzen. Es kam nicht überraschend, daß Surwold so die beste Möglichkeit der ersten ersten Halbzeit zur Führung bekam. Als Folge eines Fehlpasses am eigenen 16ner tauchte Surwolds Angreifer allein vor dem Tor auf, Christoph war schnell unten und parierte stark mit dem Fuß.

Die anschließende Ecke brachte ebenfalls Torgefahr. Standarts, an diesem Abend wirkungsvolle Waffe des Gegners, dessen Ecken und Freistöße fast jedes mal Streß vor unserem Tor sorgten.

Gelang es uns mal, das gegnerische Defensivbollwerk zu knacken, war Christophs Gegenüber zur Stelle, aufmerksam, mit gutem Stellungsspiel und stark im Eins gegen Eins war er da und verhinderte den möglichen Treffer.

So ging es mit einem leistungsgerechten, torlosen Remis in die Halbzeit.

Martin Eilers natürlich völlig unzufrieden, vor allem mit der hohen Fehlerquote im Paßspiel , dem für den Gegner leicht zu verteidigenden Offensivspiel und auch der Einstellung zum Spiel.