"Jetzt ist es mal wieder an der Zeit" - Volkmarode will punkten

Am Sonntag wartet auf den SC Rot-Weiß Volkmarode eine echte Bewährungsprobe: Das Team von Trainer Collin Gerstung ist zu Gast beim FC Germania Bleckenstedt, einem der individuell stärksten Teams der Landesliga Braunschweig.

„Bleckenstedt hat eine überragende Truppe“, lobte Gerstung den kommenden Gegner. „Individuell sehr, sehr stark besetzt, besonders in der Offensive – eine der stärksten Offensive der Liga, wenn nicht sogar die stärkste.“ Trotz der Qualität des Gegners sieht der Coach seine Mannschaft nicht chancenlos: „Wir wollen wieder was Zählbares mitnehmen.“

Bleckenstedt hat in den letzten Wochen häufiger Unentschieden gespielt (drei der vergangenen fünf Partien), während Volkmarode nach ordentlichen Leistungen zuletzt zu selten Punkte holte und vor allem auswärts schwächet. Dort holte der Aufsteiger bisher nur einen mickrigen Zähler. „Jetzt ist es mal wieder an der Zeit“, betonte Gerstung. „Die Tabelle ist immer noch sehr, sehr eng. Wir wollen dranbleiben, wieder Punkte holen und da unten auf Schlagdistanz bleiben.“

Momentan steht Volkmarode auf Rang 13, zwei Punkte hinter Platz zehn. Bleckenstedt steht aktuell auf dem sechsten Rang und hat schon zehn Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.