Jetzt ist es fix: Der SC Fürstenfeldbruck muss in die Abstiegsrunde Oberweikertshofen II wahrt Chance auf Aufstiegsrunde

Nach dem 1:3 beim SC Oberweikertshofen II steht der SC Fürstenfeldbruck nun auch rechnerisch als erster Teilnehmer an der Abstiegsrunde fest.

Oberweikertshofen – Die Zweitvertretung des Landesligisten darf dagegen weiterhin auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde hoffen. Allerdings hat die Mannschaft von Coach Robert Böttcher das härteste Restprogramm. Auch wenn es nicht mit der Aufstiegsrunde klappen sollte, ist Böttcher zufrieden. „Wir haben uns stabilisiert und einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

In einem sehr zerfahrenen Spiel brachte Fabian Riedmair den SCO mit einem 20-Meter-Volleyknaller in Führung (31.). Kevin Bürsch machte es seinem Mitspieler nach, aus gut und gerne 30 Metern knallte er die Kugel in die Brucker Maschen (43.).