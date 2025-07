Jetzt ist er da: Spielplan der Regionalliga veröffentlicht

Es hat sich hingezogen...Bislang war nur bekannt, dass die SpVgg Ansbach und die SpVgg Bayreuth am Donnerstag, den 24. Juli das Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern bestreiten. Am heutigen Freitag nun hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den kompletten Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes für den Spielbetrieb im Freistaat verantwortlich zeichnet und Vorsitzender der Regionalliga-Zulassungskommission ist, erklärt: "Die Spielplangestaltung ist eine Mammutaufgabe, weil wir nicht nur die Wünsche der Vereine berücksichtigen wollen, sondern es eine Vielzahl an Faktoren gibt, die wir nicht wirklich beeinflussen, aber auf dem Schirm haben müssen: Sicherheit, Reisewege der Fans oder die Ansetzungen der Profiligen, um nur ein paar Beispiele zu nennen." Und so sehen die ersten fünf Spieltage aus: