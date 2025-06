„Jetzt ist der richtige Moment“ - Ferhat Ülker startet als Cheftrainer

Nach seiner Zeit als Co-Trainer bei Rot-Weiß Wülfrath schlägt Ferhat Ülker ein neues Kapitel auf: Zur kommenden Saison übernimmt er den Cheftrainerposten beim ambitionierten Bezirksligisten Ararat Gevelsberg. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein lässt der ehemalige Spieler des Wuppertaler SV seine bisherige Laufbahn Revue passieren und spricht über seine Philosophie, seine Zeit in Wülfrath und die neue Herausforderung.

„Aus meiner aktiven Zeit als Spieler hab ich vor allem gelernt, wie wichtig das Zwischenmenschliche in einer Mannschaft ist. Klar, Taktik, Fitness, Spielaufbau, Gegenpressing sind wichtig, aber wenn das Teamgefüge nicht passt oder die Kommunikation nicht stimmt, bringt dir das alles wenig. Ich hab auch gemerkt, wie entscheidend es ist, dass ein Trainer klar kommuniziert, was er von dir erwartet, das versuche ich jetzt selbst umzusetzen.“

Ferhat Ülker kennt das Fußballgeschäft aus fast allen Perspektiven – ob als Jugendspieler bei Schalke 04, als Profi in der Oberliga und Regionalliga oder als Trainer im Nachwuchs- und Herrenbereich. Der Schritt zum Cheftrainer war für den 35-Jährigen nun der logische nächste Schritt.

2023 kam Ülker über seinen Bruder zu Rot-Weiß Wülfrath, zunächst als Unterstützer, später offiziell als Co-Trainer. Die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Alfonso Del Cueto, einst sein eigener Coach, war für ihn etwas Besonderes. „Dass wir später dann als Kollegen zusammenarbeiten konnten, war für mich etwas ganz Besonderes. Es war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, mit viel gegenseitigem Respekt.“ Besonders in Erinnerung bleibt ihm der Derbysieg gegen den 1. FC Wülfrath: „Nach dem Spiel war die Stimmung einfach top, in der Kabine wie auch auf dem Platz. Das sind so Tage, an die man sich einfach gern zurückerinnert.“

Aber auch abseits des Spielfelds habe ihn das familiäre Umfeld beeindruckt. „Man hatte einfach das Gefühl, wirklich Teil des Ganzen zu sein und das macht so einen Verein besonders.“

Nach einem Jahr fiel die Entscheidung, neue Verantwortung zu übernehmen: „Ich hab gespürt, dass ich wieder in eine Position möchte, in der ich noch mehr Verantwortung übernehmen und meine eigene Idee vom Fußball einbringen kann. Und genau deshalb ist jetzt für mich der richtige Moment, den nächsten Schritt zu machen.“

Vision, Ballbesitz, Gegenpressing: Ararat passt

Sein Entschluss, zu Ararat Gevelsberg zu wechseln, fiel nach intensiven Gesprächen mit dem Vorstand. „Man will etwas aufbauen, langfristig denken und gleichzeitig sportlich ambitioniert sein. Das Umfeld ist engagiert, offen und bereit, neue Impulse zuzulassen. Für mich war das einfach der richtige Moment, um in so ein Projekt einzusteigen.“

Ülker will Ararat stabil durch die erste Bezirksligasaison führen – mit klarer fußballerischer Handschrift: „Meine Philosophie ist ein dominanter Ballbesitzfußball. Wir wollen das Spiel kontrollieren, aktiv gestalten und den Gegner mit unserem Ballbesitz unter Druck setzen. Gleichzeitig gehört für mich ein intensives Gegenpressing dazu – also nach Ballverlust direkt umzuschalten, Druck zu machen und den Ball so schnell wie möglich zurückzuerobern.“