Jetzt ist der DFB-Pokal für den SC St. Tönis ganz nah Der Traum von der Teilnahme an der ersten Hauptrunde steht für den Oberligisten kurz vor der Erfüllung. Denn der MSV Duisburg schlägt Cottbus und hat in der 3. Liga nun fünf Punkte Vorsprung auf Rang fünf. Warum das für den Sportclub wichtig ist. von Marvin Wibbeke · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Für den SC St. Tönis könnte schon vor dem Pokalfinale die Qualifikation für den DFB-Pokal feststehen. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis hat an diesem Wochenende einen großen Schritt in Richtung sicherer Teilnahme am DFB-Pokal 2026/2027 gemacht – und das, ohne selbst etwas dafür getan zu haben. Denn der MSV Duisburg, der Gegner des Sportclubs im Finale des Niederrheinpokals, hat das Spitzenspiel in der Dritten Liga gegen den brandenburgischen Klub Energie Cottbus knapp mit 2:1 für sich entschieden.

Zweiter gegen Vierter, das war die Ausgangslage vor diesem Spieltag. Ein richtungsweisendes Spitzenspiel also, nachdem der VfL Osnabrück bereits am Samstag als Zweitliga-Aufsteiger feststand und Mitkonkurrent Rot-Weiss Essen mit 1:6 bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart unter die Räder gekommen war. Die Duisburger, die beinahe schon in der ersten Minute in Rückstand geraten wären, zeigten sich danach sicherer und gingen in Führung. Besonders dem zweiten Treffer des MSV ging eine schöne Kombination voraus, an deren Ende Dominik Kother vollendete. In der Schlussphase konnten sich die Duisburger nur noch selten befreien, mussten in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer schlucken und hatten etwas Glück, dass es bei dem einen Cottbusser Tor blieb. Fünf Punkte Vorsprung Durch diesen Sieg schließt der MSV punktetechnisch zu den Lausitzern auf, beide haben nun zwei Spieltage vor Schluss 66 Zähler gesammelt und liegen auf den Plätzen zwei und drei. Dahinter lauert Essen mit 64 Punkten. Profitiert haben der MSV und auch der SC St. Tönis am Wochenende davon, dass das formstarke Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock punktete. Somit liegt der Verein von der Ostsee punktgleich mit dem SC Verl auf den Verfolgerplätzen sechs und fünf, beide haben fünf Zähler weniger als der MSV, der den direkten Aufstieg weiter im Blick hat.