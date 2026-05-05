Jetzt ist der DFB-Pokal für den SC St. Tönis ganz nah

Der SC St. Tönis hat an diesem Wochenende einen großen Schritt in Richtung sicherer Teilnahme am DFB-Pokal 2026/2027 gemacht – und das, ohne selbst etwas dafür getan zu haben. Denn der MSV Duisburg, der Gegner des Sportclubs im Finale des Niederrheinpokals, hat das Spitzenspiel in der Dritten Liga gegen den brandenburgischen Klub Energie Cottbus knapp mit 2:1 für sich entschieden.
Zweiter gegen Vierter, das war die Ausgangslage vor diesem Spieltag. Ein richtungsweisendes Spitzenspiel also, nachdem der VfL Osnabrück bereits am Samstag als Zweitliga-Aufsteiger feststand und Mitkonkurrent Rot-Weiss Essen mit 1:6 bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart unter die Räder gekommen war. Die Duisburger, die beinahe schon in der ersten Minute in Rückstand geraten wären, zeigten sich danach sicherer und gingen in Führung. Besonders dem zweiten Treffer des MSV ging eine schöne Kombination voraus, an deren Ende Dominik Kother vollendete. In der Schlussphase konnten sich die Duisburger nur noch selten befreien, mussten in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer schlucken und hatten etwas Glück, dass es bei dem einen Cottbusser Tor blieb.
Durch diesen Sieg schließt der MSV punktetechnisch zu den Lausitzern auf, beide haben nun zwei Spieltage vor Schluss 66 Zähler gesammelt und liegen auf den Plätzen zwei und drei. Dahinter lauert Essen mit 64 Punkten. Profitiert haben der MSV und auch der SC St. Tönis am Wochenende davon, dass das formstarke Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock punktete. Somit liegt der Verein von der Ostsee punktgleich mit dem SC Verl auf den Verfolgerplätzen sechs und fünf, beide haben fünf Zähler weniger als der MSV, der den direkten Aufstieg weiter im Blick hat.
Das Endspiel um den Niederrheinpokal soll am „Finaltag der Amateure“ am Samstag, 23. Mai, stattfinden. Am Montag veröffentlichte der DFB die Anstoßzeiten der 21 Landespokal-Endspiele. Die Berichterstattung startet um 11.20 Uhr. Die Übertragung gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die ersten sieben Begegnungen werden um 11.30 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 13.30 Uhr mit sechs weiteren Partien. Am Nachmittag folgen in der dritten Teilkonferenz jeweils vier Spiele, die um 15.30 Uhr bzw. 16.30 Uhr angestoßen werden. Das Niederrheinpokal-Finale zählt zu den vier Partien, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Sollten die Zebras allerdings in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefordert sein, wird das Pokalfinale am Donnerstag, 28. Mai, ausgetragen. In diesem Fall erfolgt der Anstoß um 18.30 Uhr. Der Vorverkauf hat sowohl in Duisburg als auch beim Oberligisten in der vergangenen Woche bereits begonnen, die Vorfreude ist riesig.
Schon am kommenden Freitag könnte der SC St. Tönis Klarheit haben, ob das Spiel gegen den MSV Duisburg am 23. oder am 28. Mai steigt – und ob es „nur“ um den Titelgewinn im Niederrheinpokal geht oder auch noch um die Qualifikation für den DFB-Pokal. Dann nämlich ist der MSV Duisburg beim bereits abgestiegenen FC Erzgebirge Aue gefordert. Sollte Duisburg dieses Spiel gewinnen, kann der MSV nicht mehr vom vierten Platz verdrängt werden – der gleichzeitig die fixe Teilnahme am DFB-Pokal bedeutet. Und damit wäre auch der SC, unabhängig vom Ausgang des Endspiels im FVN-Pokal, sicher in der ersten Runde dabei.