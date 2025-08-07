 Jetzt ist der Aufstiegsheld Robin Deckers auch noch Trainer

Keine Frage: Robin Deckers ist das entscheidende Puzzlestück, das dem BV Sturm Wissel zur ersehnten Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern noch gefehlt hatte. Sechs Jahre lang war der Angreifer für die SGE Bedburg-Hau in Bezirks- und Landesliga im Einsatz und erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 66 Treffer.
Im vergangenen Sommer kehrte der 30-Jährige ins Dünendorf zu seinem Heimatverein zurück. Seine persönliche Bilanz in der abgelaufenen B-Liga-Saison ist rekordverdächtig: 39 Tore und 28 Assists in gerade einmal 21 Einsätzen – das ergibt einen Schnitt von mehr als drei Scorerpunkten pro Partie. Kein Wunder also, dass der Traditionsverein das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel mit dem späteren Mitaufsteiger Alemannia Pfalzdorf II für sich entschied.
Und ab sofort laufen bei „Mister Sturm Wissel“ die Fäden nicht mehr nur im gegnerischen Strafraum zusammen. Die Meistermannschaft hat nur einen Abgang zu verzeichnen. Ausgerechnet Erfolgstrainer Stefan Stang hat den Klub etwas überraschend verlassen. Die Frage nach einem geeigneten Nachfolger stellte sich den Verantwortlichen überhaupt nicht. Robin Deckers, wer sonst ?
„Ich war ja schon in der vergangenen Saison spielender Co-Trainer. Und da hat man mich halt gefragt, ob ich das mache. Ich musste nicht lange überlegen, um meine Zusage zu geben. Der Verein ist nun einmal eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt der Torjäger.
Der BV Sturm Wissel ist für Robin Deckers so etwas wie das zweite Zuhause. Der Dorfverein lebt von seiner familiären Atmosphäre. „Unsere große Stärke ist der Zusammenhalt. Das gilt für die 90 Minuten auf dem Platz, aber auch davor und danach“, so der 30-Jährige. Er wird den Neuaufbau einer schlagkräftigen Mannschaft fortsetzen, der vor zwei Jahren nach dem Abstieg aus der A-Liga eingeläutet worden war. Aus der eigenen Jugend rücken Finn Graßhoff und Pavle Delic hoch, Aaron Kreiß (A-Jugend 1. FC Kleve) und Philippe Jockweg (zuletzt A-Jugend Uedemer SV) wollen in Wissel ebenfalls den Sprung in den Seniorenbereich schaffen.
In der Vorbereitung haben Deckers und seine Spieler an vielen taktischen Dingen gearbeitet, um sofort für die Kreisliga A bereit zu sein. „In der B-Liga haben wir praktisch Woche für Woche das Spiel gemacht, weil sich die meisten Gegner gegen uns auf Abwehrarbeit beschränkt haben. Das sieht in Zukunft völlig anders aus“, so der Trainer.
Robin Deckers ist fest davon überzeugt, dass der Aufsteiger die Mission Klassenerhalt erfolgreich bewältigt. „Wir hatten in der vergangenen Saison gemeinsam sehr viel Spaß auf dem Platz. Das soll so bleiben. Und dann werden wir auch die nötigen Punkte sammeln, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt er.