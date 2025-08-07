Das ist Robin Deckers. – Foto: Kathrin Asdonk

Jetzt ist der Aufstiegsheld Robin Deckers auch noch Trainer Torjäger, Flankengeber, Taktikfuchs – Robin Deckers macht beim BV Sturm Wissel, Neuling in der Kreisliga A, einfach alles.

Keine Frage: Robin Deckers ist das entscheidende Puzzlestück, das dem BV Sturm Wissel zur ersehnten Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern noch gefehlt hatte. Sechs Jahre lang war der Angreifer für die SGE Bedburg-Hau in Bezirks- und Landesliga im Einsatz und erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 66 Treffer.

Im vergangenen Sommer kehrte der 30-Jährige ins Dünendorf zu seinem Heimatverein zurück. Seine persönliche Bilanz in der abgelaufenen B-Liga-Saison ist rekordverdächtig: 39 Tore und 28 Assists in gerade einmal 21 Einsätzen – das ergibt einen Schnitt von mehr als drei Scorerpunkten pro Partie. Kein Wunder also, dass der Traditionsverein das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel mit dem späteren Mitaufsteiger Alemannia Pfalzdorf II für sich entschied. Einzig sinnvoller Nachfolger

Und ab sofort laufen bei „Mister Sturm Wissel“ die Fäden nicht mehr nur im gegnerischen Strafraum zusammen. Die Meistermannschaft hat nur einen Abgang zu verzeichnen. Ausgerechnet Erfolgstrainer Stefan Stang hat den Klub etwas überraschend verlassen. Die Frage nach einem geeigneten Nachfolger stellte sich den Verantwortlichen überhaupt nicht. Robin Deckers, wer sonst ? „Ich war ja schon in der vergangenen Saison spielender Co-Trainer. Und da hat man mich halt gefragt, ob ich das mache. Ich musste nicht lange überlegen, um meine Zusage zu geben. Der Verein ist nun einmal eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt der Torjäger.