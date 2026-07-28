Jetzt ist Bruchsal dran

Der 1.FC Bruchsal ist dieses Jahr der Topfavorit. – Foto: gelöscht gelöscht

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Am weitesten daneben lagen wir mit dem VfR Gommersdorf, den wir Rang 16 getippt haben. Letztlich wurde Gommersdorf Elfter und hat souverän die Klasse gehalten.

Rückblick 2025/26: Wir haben uns gut geschlagen. Den Meister 1.FC Mühlhausen haben wir vorausgesagt und damit zum zweiten in Serie den Titelträger richtig getippt. Jetzt wollen wir natürlich den Hattrick und haben den 1.FC Bruchsal dafür auserkoren.

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

1.FC Bruchsal:

Dieses Jahr führt kein Weg am 1.FC Bruchsal vorbei. Nach zwei zweiten Plätzen ist der Kader eher noch einen Tick stärker geworden. Dieser Umstand ist alleine schon ein Meisterschaftstipp. Darüber hinaus hat mit dem 1.FC Mühlhausen die Ausnahmemannschaft des Vorjahres die Verbands- Richtung Oberliga verlassen und ein Absteiger ist nicht dazugekommen. Bruchsal wird 2026/27 die Mannschaft sein, die es zu schlagen gilt.

SV Spielberg:

Geklotzt und nicht gekleckert hat der SV Spielberg auf dem Transfermarkt. Nach einer starken Rückrunde sticht der Transfer von Rückkehrer Fabian Geckle heraus. Der Torjäger ist seit Jahren ein unumstrittener Ausnahmekönner in Badens höchster Spielklasse. Der SV wird bis ganz zum Schluss um den Aufstieg mitreden.

DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal:

In der abgelaufenen Rückrunde war nur der spätere Meister 1.FC Mühlhausen besser als die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal. Die Köpfel-Elf hat ihre Mannschaft zusammengehalten und punktuell verstärkt. Es erscheint nur logisch, dass "Ziegele" in der neuen Runde um den Aufstieg mitspielt – Happy End keinesfalls ausgeschlossen.

VfB Eppingen:

Eppingens Kader ist ebenfalls etwas besser aufgestellt als im Vorjahr. Was benötigt wird, sind deutlich mehr Tore. Unterm Strich hat der VfB zu wenige geschossen, vor allem gelangen kaum klare und stressfreie Siege. Als Aufstiegskandidat muss man ab und zu aber auch mal lockere Dreier einfahren, ohne immer an die Grenze gehen zu müssen. Wir sehen die Pfeiffer-Elf knapp hinter der Spitze.

FC-Astoria Walldorf II:

In den vergangenen Jahren hat sich die U23 des Regionalligisten meist im Verfolgerfeld platziert. Mit drei Routiniers (Müller, Kletti, Jahn) ausgestattet, bekommen die Schützlinge von Trainer Andreas Kocher die Möglichkeit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Das sollte mit einem soliden fünften Tabellenrang als Ergebnis zu machen sein.

FC Zuzenhausen:

Im zweiten Jahr nach dem Abstieg wollen sich die FC-ler wieder deutlich besser verkaufen. Die vergangene Runde war mehr enttäuschend als zufriedenstellend, es kann im Prinzip nur besser werden. Von den Namen her hat Zuze nicht die ganz großen Transfers getätigt, der Stamm ist aber zusammengeblieben und sehr motiviert, es 2026/27 besser zu machen.

SV Waldhof Mannheim II:

Walldorfs U23 muss mindestens Verbandsliga spielen, eher sogar noch eine Klasse höher, um als Unterbau für die Drittliga-Elf ernstzunehmende Talente an den Profifußball heranzuführen. Die Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Profi Aytac Sulu als Coach ist ein eindeutiges Zeichen, dass es nach oben gehen soll. Ansonsten ist die Mannschaft schwer einzuschätzen, da sich die Jungen erst einmal bewähren müssen.

FV Fortuna Heddesheim:

Es gab einen großen Umbruch beim FV Heddesheim. Dieser Fakt, zusammen mit der letzte Runde klar getätigten Aussage auf eine eventuelle Aufstiegsrelegation verzichten zu wollen, sind ein deutliches Zeichen, dass die Oberliga kein erstrebenswertes Ziel in Heddesheim ist. Es ist davon auszugehen, dass der FV etwas weiter hinter landen wird.

VfR Mannheim II:

Der Aufsteiger ist kein klassischer Abstiegskandidat. Nachdem die Erste des VfR in die Regionalliga aufgestiegen ist, geht nun auch die Zweite eine Klasse höher an den Start. Abstiegssorgen wird es keine geben, Höhenflüge aber auch nicht. Solides Tabellenmittelfeld eben.

ASV Eppelheim:

Beim ersten Date hat es direkt geklappt. So hat Eppelheims Sportlicher Leiter Gio Vitali den letztjährigen Aufstieg des ASV bezeichnet. Dennoch gab es einige Ab- und Zugänge, die Trainer Markus Schmid in sein laufintensives Spiel einarbeiten muss. Wenn sich die Mannschaft ihre Unbekümmertheit erhalten kann, wird es klappen mit dem großen Ziel Nichtabstieg.

SG Heidelberg-Kirchheim:

Eine spannende Änderung gab es bei der SGK. Manuel Moser hat freiwillig zum Rundenende sein Amt niedergelegt. Christian Schmitt heißt der neue Coach im Heidelberger Süden und wird eine anspruchsvolle Aufgabe übernehmen. Kirchheim darf sich keine allzu langen Schwäche-Serien leisten, um nicht zu sehr in Abstiegsnöte zu geraten.

TSG Weinheim:

Die Tendenz hat, je länger die Runde 2025/26 dauerte, immer weiter nach unten gezeigt bei der TSG Weinheim. Daher ist eine schwierige Saison für die Zweiburgenstädter zu erwarten. In erster Linie wird es darum gehen, möglichst schnell die nötigen Zähler für den Klassenerhalt zu sammeln. Wir glauben, dass dies gelingen wird.

VfR Gommersdorf:

Eine unnachahmliche Siegesserie hat den VfR Gommersdorf vergangenes Spätjahr aus dem Tabellenkeller nach oben katapultiert und einen nicht für möglich gehaltenen souveränen Klassenerhalt zum Ergebnis gehabt. Die abstiegserprobte Elf kann daraus große Zuversicht für die anstehende Spielzeit schöpfen. Ob die Klasse erneut gehalten wird, lässt sich womöglich erst am letzten Spieltag sagen.

SpVgg Durlach-Aue:

Aufsteiger haben es häufig sehr schwer in der Verbandsliga. Wir schätzen, dass es der SpVgg Durlach-Aue ähnlich ergehen wird. Allerdings dürfte die Euphorie groß sein beim mittelbadischen Landesliga-Meister, dem nach vier Jahren die Verbandsliga-Rückkehr gelungen ist. Außerdem haben sie mit Daniel Kreuzer einen waschechten Trainerfuchs in ihren Reihen.

TS Mosbach:

Der Meister aus der Landesliga Odenwald ist meistens der größte Außenseiter in der Verbandsliga. Das trifft diese Runde auf TS Mosbach zu. Die „Fahrstuhlmannschaft“ hat in den vergangenen Jahren immer die Liga gewechselt. Entweder ging es rauf in die Verbands-, oder runter in die Landesliga. Diese Serie gilt es nun zu unterbrechen. Es wird aber sauschwer werden.

Getippte Abschlusstabelle