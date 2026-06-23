Jetzt in doppelter Funktion tätig

Die TSG Sandershausen hat eine weitere Personalentscheidung für die Saison 2026/27 getroffen. Niklas Neumann, bislang bereits als Torwart- und Athletiktrainer Teil des Funktionsteams, wird künftig fest dem Spielerkader der ersten Mannschaft angehören.
Der demnächst 27-Jährige hatte zum Ende der vergangenen Saison kurzfristig eine sportlich wichtige Rolle übernommen. In den letzten beiden Partien vertrat Neumann den verletzten Stammkeeper Loic John – und hielt in beiden Spielen seinen Kasten sauber. Für einen Torhüter, der zuvor mehrere Jahre keine Pflichtspielpraxis gesammelt hatte, war das ein bemerkenswerter Nachweis seiner Qualität.
Seine fußballerische Ausbildung erhielt Neumann unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern, wo er unter der Torwartlegende Gerry Ehrmann arbeitete, sowie beim KSV Hessen Kassel. Diese Prägung war in seinen Einsätzen für Sandershausen offenbar noch immer erkennbar. Mit Ruhe, Präsenz und Verlässlichkeit empfahl er sich als ernsthafte Alternative für den eigenen Strafraum.
Auch künftig soll Neumann mit der Rückennummer 42 als starker Backup bereitstehen. Für die TSG bedeutet diese Entscheidung zusätzliche Sicherheit auf einer Schlüsselposition. Zugleich übernimmt Neumann damit neben seiner Arbeit im Torwart- und Athletikbereich eine weitere wichtige Aufgabe innerhalb des Teams.
Sandershausen setzt damit seine Personalplanung konsequent fort – und stärkt nicht nur den Kader in der Breite, sondern auch die interne Verzahnung zwischen Trainerteam, Staff und Mannschaft.