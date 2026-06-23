Jetzt in doppelter Funktion tätig

– Foto: Jan Siebo

Die TSG Sandershausen hat eine weitere Personalentscheidung für die Saison 2026/27 getroffen. Niklas Neumann, bislang bereits als Torwart- und Athletiktrainer Teil des Funktionsteams, wird künftig fest dem Spielerkader der ersten Mannschaft angehören.

Der demnächst 27-Jährige hatte zum Ende der vergangenen Saison kurzfristig eine sportlich wichtige Rolle übernommen. In den letzten beiden Partien vertrat Neumann den verletzten Stammkeeper Loic John – und hielt in beiden Spielen seinen Kasten sauber. Für einen Torhüter, der zuvor mehrere Jahre keine Pflichtspielpraxis gesammelt hatte, war das ein bemerkenswerter Nachweis seiner Qualität.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Neumann unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern, wo er unter der Torwartlegende Gerry Ehrmann arbeitete, sowie beim KSV Hessen Kassel. Diese Prägung war in seinen Einsätzen für Sandershausen offenbar noch immer erkennbar. Mit Ruhe, Präsenz und Verlässlichkeit empfahl er sich als ernsthafte Alternative für den eigenen Strafraum.