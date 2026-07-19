Jetzt im Liveticker: Ratzeburger SV testet gegen Preussen Eberswalde Der Verbandsligist trifft um 13 Uhr auf den FV Preussen Eberswalde – Auf FuPa wir die Partie live begleitet. von Isaija Zecevic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der FV Preussen Eberswalde geht natürlich als Favorit in dieses Spiel - unterschätzen darf man den Ratzeburger SV aber keineswegs. – Foto: Franziska Lindhorst

Für den Ratzeburger SV steht am heutigen Samstag der nächste Test der Sommervorbereitung auf dem Programm. Um 13 Uhr trifft die Mannschaft auf den FV Preussen Eberswalde, der in der Landesliga Nord Brandenburg beheimatet ist. (Zum Liveticker)

Heute, 13:00 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde Ratzeburger SV Ratzeburg 13:00 PUSH

Nach den bisherigen Vorbereitungseinheiten bietet die Begegnung dem Trainerteam eine weitere Gelegenheit, unterschiedliche personelle Konstellationen auszuprobieren und die Abläufe auf dem Platz weiter zu verfeinern. Mit dem Duell gegen den brandenburgischen Landesligisten wartet erneut ein anspruchsvoller Härtetest auf den RSV.