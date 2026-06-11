Jetzt im Liveticker: Die Halbfinalspiele der Relegation zur Landesliga

Bei wem darf der Traum von der Landesliga noch weiterleben? Diese Frage wird am heutigen Donnerstagabend abseits des WM-Trubels beantwortet. FuPa Westfalen ist bei beiden Halbfinal-Partien der Aufstiegsrelegation der Bezirksliga-Vizemeister mit dem Liveticker dabei.
Beckumer SpVg – TuS Lipperreihe
Beckumer SpVg: Niklas Herbring, Benjamin Tuhcic, Finn Eric Mense, Jan Oliver Katzer, Justin Krausch, Sven Höveler, Jonas Westmeyer, Maximilian Grzybek, Tristan Zumbrock, Abdijibar Ahmed, Mergim Deljiu - Trainer: Jan Mance - Spielertrainer: Jonas Westmeyer
TuS Lipperreihe: Simon Danne, Marvin Schlepper, Oleksandr Lutsyk, Leon Schrenke, Laurant Dragusha, Fynn Mosebach, Luca Schlingmann, Mikail Bas, Rouven Schulz, Timo Fulland, Niklas Wiens - Trainer: Jan Rüter - Trainer: Thomas Bentler
FC Castrop-Rauxel – SV Horst-Emscher 08
FC Castrop-Rauxel: Andre Dante, Daniel Wistuba, Niklas Laudahn, Marcel Wistuba, Enes Güzel, Robin Franke, Ioannis Orkas, Marc Lowak, Almin Hodza, Nico Wistuba, Roy Breilmann - Trainer: Zouhair Allali
SV Horst-Emscher 08: Dario Schierenberg, Musa Dilek, Cemil Demircan, Pascal Roith, German Prudetskiy, Moritz Heidenreich, Mohamed Bouachria, Ali Serhan, Ramadan Ibrahim, Shadi Omairat, Sinan Talas - Trainer: Benjamin Wingerter