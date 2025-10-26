 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht

Jetzt im Liveticker! Das Spitzenspiel zwischen Haaren & Kempen

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Heinsberg
KL B2 Heinsberg
Kempen
Haaren

Heute, 15:00 Uhr
FC Concordia Haaren
FC Concordia HaarenHaaren
FC Eintracht Kempen
FC Eintracht KempenKempen
0
2

Es läuft das Spitzenspiel der Kreisliga B3 , es geht um den vorzeitigen Platz 1. Haaren könnte sich mit einem Erfolg belohnen und erstmals die Spitze klettern , hingegen Absteiger Kempen die Spitze mit einer 3er weiterhin verteidigen könne.

Genauere Infos zum Spiel und Spielgeschehen finden sie im Liveticker:

Aufrufe: 026.10.2025, 15:25 Uhr
Ben SchmitzAutor