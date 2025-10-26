Jetzt im Liveticker! Das Spitzenspiel zwischen Haaren & Kempen

Es läuft das Spitzenspiel der Kreisliga B3 , es geht um den vorzeitigen Platz 1. Haaren könnte sich mit einem Erfolg belohnen und erstmals die Spitze klettern , hingegen Absteiger Kempen die Spitze mit einer 3er weiterhin verteidigen könne.



Genauere Infos zum Spiel und Spielgeschehen finden sie im Liveticker: