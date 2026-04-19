Jetzt im Livestream: 1. FC Viersen empfängt SpVg Odenkirchen

Dass der Weg zum Verbleib in der Bezirksliga für den 1. FC Viersen in der Rückrunde durchaus noch steinig werden würde, hatte Trainer Stephan Houben in der Winterpause durchaus nicht verneint, obwohl der Verein sich durchaus prominent verstärkt hatte. Aktuell ist das Team von Hohen Busch durchaus auf einem guten Weg, aber längst noch nicht am Ziel. Platz zehn der Rückrunden-Tabelle bedeutet aktuell aber immerhin den Sprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz, zu Union Nettetal II am rettenden Ufer fehlen aktuell aber zwei Zähler, weil es im direkten Duell am vorigen Sonntag eine schmerzliche 1:4-Niederlage beim Rivalen gab.
Es wird also weiter jeder Zähler benötigt, vor allem dann, wenn nicht bis zum letzten Spieltag gezittert werden soll. Da wären auch drei Punkte am kommenden Sonntag ab 15.30 Uhr daheim sehr willkommen, leicht wird es allerdings keineswegs. Denn mit der SpVg Odenkirchen kommt der Tabellenvierte nach Viersen, der lange sogar ein Kandidat für den Landesliga-Aufstieg war.
Niederlagen gegen Fortuna Dilkrath und TuRa Brüggen Ende März / Anfang April sorgten aber dafür, dass die Chance auf Platz zwei inzwischen nur noch theoretisch ist. Die Mannschaft von Coach Simon Sommer müsste dazu in sechs Spielen noch neun Zähler auf die Sportfreunde Neuwerk aufholen, die zudem noch sieben Partien zu absolvieren haben. Das wird wohl nicht mehr gelingen. Demnach wird sich auf für diese Partie die Frage stellen: Ist die Motivation bei den Viersenern vielleicht größer?
Für Sommer ist es eine Rückkehr, die sicherlich nicht nur mit positiven Gedanken verbunden sein wird. Im Sommer 2024 übernahm er die Viersener als Trainer mit großen Ambitionen in der Landesliga, stellte aber früh fest, dass ihm so zu viel nicht passte. Noch ehe es zu einem einzigen Ligaspiel gekommen war, stellte er sein Amt wieder zur Verfügung. Es folgten die Kapriolen und insgesamt widrigen Umstände, die die Viersener ans Tabellenende der Bezirksliga beförderten.
Schaffen die Viersener nun also am Sonntag einen wichtigen Schritt oder versalzt Ex-Coach Simon Sommer, von dem der Abteilungsleiter Manuel Moreira einst sagte, er sei trotz allem als Freund gegangen, dem 1. FC die Suppe? Bei uns könnt ihr am Sonntag live dabei sein: Im Liveticker, bei FuPa.tv und im Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein, den ihr hier gleich unterhalb aus dem Text heraus aufrufen könnt. Den Kanal dürft ihr auch gerne abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst, denn es stehen spannende Entscheidungen an.