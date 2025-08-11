Der SV Uedesheim hofft im Niederrheinpokal jetzt auf das ganz große Los. – Foto: Christian Haas

Jetzt hofft Uedesheim auf den MSV Duisburg Zwei der drei im Niederrheinpokal beschäftigten Vertreter des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss erreichen die zweite Runde. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal VfL Jüchen ASV Süchteln SpVgg Steele Uedesheim + 2 weitere

Während Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler in der ersten Runde des Niederrheinpokals zu einem 2:0-Erfolg bei der SpVgg Steele kam, setzte sich Bezirksligist SV Uedesheim mit 6:4 beim SV Heisingen durch und träumt nun vom MSV Duisburg. Der 1. FC Grevenbroich-Süd unterlag beim Landesligisten ASV Süchteln mit 0:3.

Gestern, 15:00 Uhr SpVgg Steele SpVgg Steele VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 0 2 Abpfiff SpVgg Steele 03/09 – VfL Jüchen/Garzweiler 0:2 (0:1). Mit dem Arbeitssieg ist der VfL Jüchen/Garzweiler bei SpVgg Steele 03/09 in die 2. Runde des Niederrheinpokals eingezogen. Diesen Erfolg erkaufte sich das Team von Trainer Daniel Klinger allerdings teuer, denn zwei Spieler schieden verletzungsbedingt aus und zudem gab es in der Nachspielzeit eine Gelb-Rote Karte. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und erzielen früh das 1:0“, berichtete Klinger. Glayne Wago netzte in der zwölften Minute ein und brachte den Favoriten auf die Siegerstraße. „Im weiteren Spielverlauf hatten wir bis zur Pause gute Chancen, hätten zwei, drei Tore nachlegen müssen und das Spiel schon frühzeitig für uns entscheiden müssen. Das ist uns nicht gelungen“, bemängelte Klinger. „Ab der 55. Minute kam Steele etwas besser ins Spiel und in diese Phase erzielen wir dann doch noch einen weiteren Treffer.“ Das 2:0 erzielte in der 68. Minute Mervell Nzanza Tekadiomona. Am Ende wurde die Freude durch die Gelb-Rote Karte für Wago in der Nachspielzeit sowie die verletzungsbedingten Ausfällen von Tim Kosmala und Matteo Matz getrübt. Positiv zu erwähnen ist vor allem das Comeback von Jochen Schumacher, der in der 75. Minute eingewechselt wurde. Ehe der Neuling am Sonntag um 15 Uhr bei ETB SW Essen in die neue Saison startet, ist er am Dienstagabend ab 19.30 Uhr in einem weiteren Testspiel beim FC Wegberg-Beeck zu Gast.

Süd war nicht "chancenlos"

ASV Süchteln – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:0 (1:0). Für den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd ist die Reise im Niederrheinpokal bereits beendet. Für Coach Christian Niebel, der vor der Saison vom SV Schelsen kam, war mit Blick auf den Saisonstart am Sonntag um 15 Uhr zu Hause gegen den DV Solingen die Rote Karte gegen Emre Demirbolat fast noch ärgerlicher als das Pokal-Aus. „Wir haben schon zwei Langzeitverletzte in der Verteidigung, nun fällt mit Emre ein dritter Spieler in der Defensive aus“, sagte Niebel nach dem Spiel. Mit der Leistung seiner Mannschaft war der Coach gar nicht mal unzufrieden. Allerdings kassierte man sowohl in der ersten als auch zweiten Halbzeit jeweils nach vier Minuten ein Gegentor. „Dennoch hat die Mannschaft im ersten Durchgang Chancen, um auszugleichen“, führte Niebel aus. „Aber wir treffen nicht. In der Halbzeit stellen wir um, wollen dann mehr Druck machen. Dies gelingt auch, aber Süchteln kommt mit einem Konter zum 2:0. Auch dies war noch keine Entscheidung gegen uns. Aber dann folgt die Rote Karte gegen Emre in der 77. Minute.“ In der 84. Minute kam der ASV Süchteln dann sogar noch zum 3:0. Damit war das Spiel endgültig entschieden. „Der Sieg für Süchteln ist letztlich zu hoch ausgefallen, chancenlos waren wir in der Partie nicht“, stellte Niebel abschließend fest. Uedesheim feiert nach Rückstand