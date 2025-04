„Jetzt heißt es Wunden lecken“: MTV Berg kann Ausfälle vieler Stammspieler nicht kompensieren

Gleich auf drei wichtige Säulen musste der MTV Berg am Samstag in der Startelf verzichten. Der als Tabellenführer ins Spiel gegangene Gast musste im Derby in Waldram auf Stammverteidiger Bernard Crnjak (Kroatien-Aufenthalt), Niklas Betz (Zerrung) und zunächst auch auf Torjäger Marcel Höhne (fiebergeschwächt unter der Woche) verzichten. „Den Ausfall von mehreren Schlüsselspielern kann selbst der FC Bayern nicht kompensieren“, stellte MTV-Coach Maximilian Wagner fest. Die Umstellungen führten unter anderem dazu, dass Youngster Patrick Bartsch sein Startelfdebüt in der Kreisliga feierte. Als Einwechselspieler unterstützte AH-Akteur Felix Link. „Für diese Umstände haben wir ein gutes Spiel gemacht und hätten uns zumindest ein Pünktchen verdient gehabt“, sagte Wagner.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste jedoch einmal nicht im Bilde und verloren einen Zweikampf vor dem eigenen Strafraum. Der Ball wurde leicht abseitsverdächtig zu Luca Faganello durchgesteckt, der vollstreckte. Kurz vor der Pause bot sich nach einem Foul an Christoph Speth die große Chance zum Ausgleich, doch John Gerlach scheiterte mit seinem mittigen Schuss am Waldramer Torwart. „Kein Vorwurf an ihn. Es war auch komisch, dass der gegnerische Keeper einfach stehen geblieben ist“, sagte Wagner.