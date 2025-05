Jetzt heißt es wieder zittern: 1:2-Pleite gegen Raubling bringt TuS Holzkirchen in Not

Nein, seine Hausaufgaben hat der TuS Holzkirchen nicht gemacht. Stattdessen ist jetzt kräftiges Zittern an der Haidstraße angesagt.

Nach der bitteren 1:2-Heimschlappe gegen den Drittletzten aus Raubling stecken die Grün-Weißen zwei Spieltage vor dem Saisonende weiter mitten im Kampf um direkten Klassenerhalt.

„Das tut sehr weh“, gibt TuS-Trainer Sven Teichmann unumwunden zu. „Wir waren ein wenig von der Rolle heute.“ Zwar haben die TuS-Kicker als Tabellenneunter noch einen Zähler Vorsprung auf die Relegationsplätze, doch die Luft nach unten wird immer dünner. Damit droht nun der zweite Abstieg in Folge.

Dabei mussten die Holzkirchner in dieser wichtigen Partie auf ihren Kapitän Christopher Korkor verzichten, der aus privaten Gründen passen musste. Und gerade in der Dreier-Abwehrkette fehlte Korkor mit seiner Ruhe, mit seinen Kommandos und natürlich auch mit seiner Präsenz. Alexander Zetterer startete im Abwehrverbund, und Drilon Shukaj musste weiterhin krank passen. Dagegen begann Andreas Bauer wieder auf der Außenbahn, der angeschlagene Alpay Özgül saß zunächst nur auf der Bank.

Unterdessen war den Holzkirchnern der Druck zu Beginn deutlich anzumerken. „Riedi hat uns in der Anfangsphase noch im Spiel gehalten“, lobt Teichmann TuS-Torhüter Maximilian Riedmüller. Den frühen Nackenschlag konnte der Routinier dennoch nicht verhindern. Nach einer Ecke schlief die TuS-Defensive, und Raublings Lukas Schöffel netzte aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste ein. Teichmann: „Da sind wir einfach nicht bei unseren Männern gestanden.“

Anschließend korrigierte der TuS-Übungsleiter seine taktische Ausrichtung ein wenig. Mit Erfolg: Denn je länger die Partie dauerte, desto besser kamen die Holzkirchner ins Spiel. Zunächst scheiterte Jakob Gerg mit einem Schuss, ehe Zetterer nach einer knappen halben Stunde die wohl beste Chance vergab. Doch seinen wuchtigen Fernschuss hielt Raublings Keeper bärenstark.

Kurz darauf erfolgte dann doch der ersehnte Jubel. Holzkirchens Urgestein Lukas Krepek nahm sich kurz vor dem Halbzeitpfiff ein Herz und zimmerte einen Freistoß zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Den Weg auf die Siegerstraße fanden die TuS-Kicker anschließend aber nicht. Dafür schockte Raubling die Grün-Weißen erneut. In der 55. Minute war es erneut Schöffel, der nach einem Eckball das Leder zum 2:1 für die Gäste über die Linie drückte.

Zudem scheiterten die Holzkirchner an jenem Problem, das die TuS-Kicker schon die ganze Saison verfolgt: Letztlich fehlt den Grün-Weißen einer, der die Chancen ins Tor macht. So blieb es – trotz einer verzweifelten Schlussoffensive – bei der bitteren 1:2-Niederlage.

„Das ist ein herber Rückschlag heute, aber wir haben es immer noch in der eigenen Hand“, stellt Teichmann fest. „Trotzdem wird eine andere Mannschaft in der nächsten Woche gegen Zorneding auf dem Platz stehen. Wir müssen uns wieder an die Grundtugenden erinnern.“ Die gilt es in den zwei Endspielen gegen Zorneding und abschließend gegen Siegsdorf zu zeigen, um die Abstiegsrelegation zu vermeiden.