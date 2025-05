„Jetzt heißt es Mundabwischen und Fokus auf Mittwoch“

USI Lupo Martini Wolfsburg hat im Heimspiel gegen den Aufstiegsanwärter SV Atlas Delmenhorst eine bittere, wenn auch nachvollziehbare Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch unterlag mit 1:3 (1:0) – trotz einer engagierten ersten Halbzeit. Team-Manager Tahar Gritli analysierte die Partie mit klarem Blick: „Wie auch im Hinspiel gehen wir durch Drangmeister in Führung und verlieren am Ende 3:1. Wenn man das im Großen und Ganzen in Betracht zieht, geht der Sieg verdient nach Delmenhorst.“

Die Wolfsburger starteten gut in die Partie und dominierten weite Teile der ersten Hälfte. „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile“, stellte Gritli fest. Dennoch bemängelte er Unkonzentriertheiten im Spielaufbau: „Wir hatten überraschend viele Fehler, Fehlpässe, überhastete Abschlüsse.“ Trotz dieser Ungenauigkeiten erarbeitete sich Lupo Martini mehrere Chancen. Nach einem Safronow-Querpass verpassten gleich mehrere Spieler den Ball, ein Kopfball von Lasse Homann landete am Außennetz, und auch Jannes Drangmeister köpfte nach einer Ecke knapp drüber.

Doch die zweite Hälfte brachte die Wende – nicht nur sportlich, sondern auch personell. „In den ersten zehn Minuten sind wir noch gut rausgekommen“, so Gritli. Doch nach einem Einwurf ließ man dem Gegner zu viel Raum: „Flanke in den Sechzehner, Kopfball Dähnenkamp – Ausgleich.“ Nur Minuten später dann der Schock: Maxim Safronow wurde bei einem harten Einsteigen schwer verletzt. „Er musste mit dem Krankenwagen ins Klinikum gebracht werden – Wadenbeinbruch“, berichtete Gritli. „An dieser Stelle wünschen wir ihm gute Besserung.“

Der Ausfall bedeutete einen spürbaren Bruch im Spiel der Gastgeber. „Von da an hatte Atlas die Oberhand“, so Gritli. Das 1:2 in der 75. Minute war aus seiner Sicht vermeidbar: „Da gehen wir zu halbherzig in die Zweikämpfe.“ Das 1:3 in der 84. Minute besiegelte die Niederlage – auch weil Lupo offensiv kaum noch Antworten fand. „Bis auf einen Kopfball von Grimaldi, der an die Latte kratzte, kam nicht mehr viel.“

Letztlich, so Gritli, sei die Niederlage gegen einen abgezockten Gegner nicht unverdient: „Wenn man aus wenig Chancen effektiv ist, steht man zu Recht da oben – wie Atlas jetzt.“ Die nächste Gelegenheit zur Korrektur bietet sich bereits am Mittwoch. „Jetzt heißt es Mundabwischen und Konzentration auf das Derby gegen Vorsfelde“, betont Gritli.