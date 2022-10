Jetzt hat’s auch die Spatzen erwischt Beim 1:3 in Offenbach kassiert Regionalligist SSV Ulm 1846 die erste Niederlage der Saison +++ Die beeindruckende Kulisse am Bieberer Berg trägt ihren Teil dazu bei

Beim Eishockey oder Handball wäre es der perfekte Moment gewesen, eine Auszeit zu nehmen. Ein paar Sekunden beruhigend auf die eigenen Spieler einzureden und den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen. Beim Fußball gibt es ein solches taktisches Mittel aber nun mal nicht. Und so wurde der Druck auf den SSV Ulm 1846 in der ersten Viertelstunde immer größer. Die gewaltige Anfangsoffensive der Kickers Offenbach mündete schließlich im Treffer zum 1:0 (14.). Am Ende verloren die Spatzen 1:3 und kassierten damit die erste Niederlage in dieser Saison. Spitzenreiter bleibt die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle trotzdem.

Ulm kontrollierte das Spiel ab Minute 15, ohne sich dabei aber klare Torchancen herauszuspielen. Das lag an diesem Abend vor der beeindruckenden Kulisse von über 7500 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion am Bieberer Berg aber nicht nur an den Spatzen selbst. Offenbach verteidigte unheimlich konzentriert und diszipliniert. Auch nach der Pause war es ein schnelles, ein intensives Duell zweier Top-Mannschaften. Vieles spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. Die Gäste von der Donau versuchten vehement, vor das gegnerische Tor zu kommen. Sie wollten das Ruder noch herumreißen. Die Hausherren ihrerseits warteten lieber ab, standen kompakt, blockten die Ulmer Schüsse und lauerten auf Konter. Zwei solcher Gegenzüge brachten schließlich die Entscheidung. In der 70. Minute war es ein mustergültiger Angriff über den starken Dominik Wanner, der den Turbo gezündet hatte. Seinen Pass vors Tor schloss Dejan Bozic zum 2:0 ab. Den dritten Treffer erzielte Wanner dann aus spitzem Winkel selbst (84.). Doch die Ulmer steckten selbst in dieser aussichtslosen Situation nicht auf und spielten weiter selbstbewusst nach vorn. Moritz Hannemann gelang schließlich in der 88. Minute der 1:3-Anschlusstreffer. Mehr war an diesem Abend aber nicht mehr drin für den Tabellenführer. „In meinen Augen ist das Ergebnis auch zu deutlich ausgefallen. Wir haben nie aufgehört, das fand ich gut“, meinte Wörle. Lokalsport NU

Schiedsrichter: Fabienne Michel - Zuschauer: 7577

Tore: 1:0 Christian Derflinger (14.), 2:0 Dejan Bozic (70.), 3:0 Dominik Wanner (84.), 3:1 Moritz Hannemann (88.)