Jetzt hat Kalkar seinen Fußball-Skandal

Über personelle Probleme wird sich Sascha Horsmann, Trainer des B-Ligisten SV Grieth, im Saison-Endspurt nicht mehr beklagen können. Am vergangenen Donnerstag bestritt das aktuelle Schlusslicht bei der Reserve von Viktoria Winnekendonk sein 20. Meisterschaftsspiel in der Gruppe 1. Auf der Bank saßen acht Ersatzspieler, sieben Neuzugänge kamen beim 1:1 zum Einsatz.
Wie funktioniert so etwas? Eigentlich ganz einfach. Der SV Grieth und sein künftiger Partner Rheinwacht Erfgen – beide Klubs bilden in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft im Seniorenbereich – haben in die Trickkiste gegriffen und eine Lücke im Regelwerk des Fußball-Verbandes Niederrhein genutzt. Beide Vereine haben die geplante Zusammenarbeit vorgezogen, damit die SG Grieth/Erfgen nach Möglichkeit in der Kreisliga B an den Start gehen kann.
Die Rheinwacht hatte als abgeschlagener Tabellenletzter ohnehin keine Chance auf den Klassenerhalt mehr und zog deshalb die Mannschaft vor knapp zwei Wochen aus dem Spielbetrieb zurück. Jetzt kommt der Clou an der Sache. Wenn ein Verein nur eine Seniorenmannschaft stellt, was in Erfgen der Fall ist, sind betroffene Spieler bei einem Wechsel sofort für einen anderen Verein spielberechtigt, damit sie ihrem Hobby weiter nachgehen können.
In Winnekendonk standen die ehemaligen Erfgener Markus Friedek, Bastian Lintzen, Louis de Greef und Philip Schümmer sofort in der Startelf des SV Grieth. In der zweiten Halbzeit feierten Pascal Schooltink, Tim Kongel und Kilian Nissing ebenfalls ihre Premiere im blau-weißen Dress. Die SG Grieth/Erfgen macht somit verfrüht im Abstiegskampf gemeinsame Sache – Kalkar hat einen Fußball-Skandal.
Zumal zwei Lokalrivalen, deren geplante Spielgemeinschaft zum Start der kommenden Saison ganz sauber über die Bühne geht, unmittelbar betroffen sind. Die neue SG Kalkar/Hönnepel-Niedermörmter kann ebenfalls nur dann in der B-Liga starten, wenn der SuS den Klassenerhalt schafft. Die Mannschaft um Spielertrainer Julian Hartung hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf den SV Grieth, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen. „Selbstverständlich haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Eigentlich möchte ich mich auch gar nicht großartig dazu äußern. Ich gehe aber davon aus, dass auch viele Außenstehende in diesem Fall eine Unsportlichkeit erkennen können“, so Hartung.
Sein Team wird gerade vom Pech verfolgt. In den vergangenen beiden Heimspielen gegen den TSV Weeze II (2:2) und Germania Wemb (3:3) wurden dem SuS quasi in letzter Sekunde vier Punkte entrissen. Gegen Weeze fiel der Ausgleich in der 13. Minute der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter, gegen Wemb waren sechs Minuten drüber, als ein Eigentor den Heimsieg verhinderte. „Wir können einfach nur hoffen, dass bald das Pendel wieder zu unseren Gunsten ausschlägt. In den vergangenen Spielen haben wir gezeigt, dass wir stark genug sind, um den Klassenerhalt schaffen zu können“, sagt der Kalkarer Spielertrainer.
Das scheint auch für Concordia Goch zu gelten. Die Mannschaft bekam nach dem Erfgener Rückzug auf einen Schlag sechs Punkte abgezogen und hatte plötzlich nur noch vier Punkte Vorsprung auf den SV Grieth. Die passende Antwort auf dem Platz folgte am Donnerstagabend in Form eines 5:1 gegen Siegfried Materborn II. „Als die Nachricht vom Erfgener Rückzug die Runde machte, war uns sofort klar, was passiert. Wir haben uns nach dem Training noch lange darüber unterhalten. Das ist taktisch klug gemacht“, sagt der Gocher Trainer Andre Küppers mit einer gehörigen Portion Ironie. Und schiebt nach: „Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen.“
Die Verantwortlichen aus Erfgen und Grieth sind derweil darum bemüht, die Wogen in der Nachbarschaft etwas zu glätten. „Als wir die Mannschaft zurückgezogen haben, stand es jedem Spieler frei, wohin er geht. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass sich viele Spieler für den SV Grieth entschieden haben“, sagt Rheinwacht-Vorsitzender Steffen Mies. Noch etwas moderater drückt sich der Griether Geschäftsführer Niklas Freericks aus: „Ich kann verstehen, wenn unsere Konkurrenten im Abstiegskampf nicht unbedingt erfreut sind. Aber wir haben uns strikt an die Regeln des Fußball-Verbandes gehalten.“
Das stimmt. „So etwas ist vielleicht nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Aber ein Regelverstoß liegt nicht vor“, sagt B-Liga-Staffelleiter Gilbert Wehmen. Und deshalb kann die SG Grieth/Erfgen schon rund drei Monate früher an den Start gehen, als ursprünglich geplant war.