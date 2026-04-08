Jetzt hat Kalkar seinen Fußball-Skandal

Das scheint auch für Concordia Goch zu gelten. Die Mannschaft bekam nach dem Erfgener Rückzug auf einen Schlag sechs Punkte abgezogen und hatte plötzlich nur noch vier Punkte Vorsprung auf den SV Grieth. Die passende Antwort auf dem Platz folgte am Donnerstagabend in Form eines 5:1 gegen Siegfried Materborn II. „Als die Nachricht vom Erfgener Rückzug die Runde machte, war uns sofort klar, was passiert. Wir haben uns nach dem Training noch lange darüber unterhalten. Das ist taktisch klug gemacht“, sagt der Gocher Trainer Andre Küppers mit einer gehörigen Portion Ironie. Und schiebt nach: „Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen.“