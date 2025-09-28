Jetzt hat Holzheim ersten Heimsieg

Die Holzheimer SG hat das nächste Ziel als Neuling in der Oberliga abgehakt. Am siebten Spieltag gelang mit 4:1 (3:0) gegen den FC Büderich nach drei vergeblichen Versuchen, die jeweils unentschieden endeten, endlich der erste Heimsieg der neuen Spielzeit. „Dadurch haben wir aus einem guten einen sehr guten Saisonstart gemacht“, verbalisierte HSG-Coach Jesco Neumann, was auch der Blick auf die Tabelle zeigt. Nun stehen die Holzheimer mit zwölf Zählern schon auf dem dritten Tabellenplatz.

Wobei Neumann trotz der optisch überaus ansprechenden Lage im Tableau seiner Marschroute aus der vergangenen Saison treu bleibt, er ordnet das Geschehen nüchtern ein. „Das ist nur eine Momentaufnahme, da kann in dieser engen Liga noch viel passieren“, betont der Trainer der Holzheimer. Wobei die Herangehensweise, die er seiner Mannschaft auf dem Weg zum ersten Heimsieg verordnet hatte, alles andere als nüchtern war. Seine Jungs setzen die Gäste aus dem nahen Meerbusch in der Anfangsphase mächtig unter Druck, leisteten viel Laufarbeit und zeigten sich gnadenlos effektiv.

Nachdem Anton Tolaj ganz früh nach einer Ecke per Kopf zur 1:0-Führung für die Gastgeber getroffen hatte, ließen sie die Büdericher anschließend bei zwei Kontern ganz alt aussehen. Zunächst ging es nach einer Ecke der Gäste ganz schnell in die andere Richtung und Sakaki Ota traf zum 2:0. Dann war es ein weiterer Konter, den Jonas Theuerzeit nach Vorlage von Abdelkarim Afkir zur 3:0-Führung nach nur knapp 15 Minuten abschloss. Es spricht für die Qualität der Büdericher, die nach einem Fehlstart mit Siegen über den KFC Uerdingen und ETB SW Essen aufhorchen ließen, dass sie anschließend nicht völlig einbrachen.

Im Gegenteil, sie erarbeiteten sie sich bis zur Pause mehr Spielanteile, wobei die Gastgeber bei den hohen Temperaturen auch ihrem spektakulären Start Tribut zollen mussten. Nach der Pause versuchte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach, dem Spiel eine Wende zu geben, indem er vier neue Spieler brachte. Darunter auch Ex-Profi Kevin Weggen. Und siehe da, die Büdericher dominierten das Geschehen und kamen nach einer schönen Seitenverlagerung, gefolgt von einer präzisen Flanke von Jamil Al Hussein zum Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Jan Kühling. Anschließend wurde es durchaus noch mal kompliziert für die Gastgeber, weil sie aufhörten, Fußball zu spielen, sondern sich oftmals gegen den zunehmenden Druck nur mit langen Bällen zu helfen wussten, die vorne keinen Abnehmer fanden. Entsprechend schnell rollten die Gegenangriffe wieder in Richtung HSG-Tor. Das 2:3 konnte Keeper Johannes Kultscher verhindern, indem er einen Schuss des zur Pause eingewechselten Giovanni Nkowa an den Pfosten lenkte.

Doch genau in dieser Druckphase zeigte sich Holzheim nach einer Ecke erneut effektiv. Als der von Emre-Ilhan Caraj getretene Ball an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum hoppelte, bedankte sich der am zweiten Pfosten freistehende Innenverteidiger Tom Meurer und traf zum vorentscheidenden 4:1. Ein sichtbarer Wirkungstreffer knapp zwanzig Minuten vor Schluss, anschließend kam verständlicherweise nicht mehr allzu viel von den Büderichern. Abgesehen von den drei Punkten konnte sich Jesco Neumann auch noch darüber freuen, dass es keine Verletzten gab und keiner seiner Spieler sicheine Sperre einfing. Denn nächsten Samstag beim KFC Uerdingen braucht er in der Grotenburg jeden Mann.