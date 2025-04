Claus Rist (2) fand mit dem TV Weitnau die Lücken in der Seeger Defensive. – Foto: Daniel Melzer

Jetzt hat der TV Weitnau die Nase wieder vorne Wechselspiel an der Spitze der Kreilsiga Süd geht weiter +++ Pforzen trotz der SG Betzigau +++ Der VfB Durach II gibt die rote Laterne ab Verlinkte Inhalte KL Allgäu Süd Neugablonz Mauerstetten Oberbeuren TSV Kottern II + 12 weitere

Ganz oben und ganz unten in der Tabelle der Allgäuer Kreisliga Süd gibt es Änderungen. Nach einer Woche auf Platz musste die SG Betzigau/Wildpoldsried wieder dem TV Weitnau den Vortritt lassen. Unten hat der VfB Durach II die rote Laterne an das neue Schlusslicht Türksport Kempten weitergereicht. Die Kemptener waren am Wochenende nicht im Einsatz.



Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 200 Im Spitzenspiel setzte sich der TV Weitnau mit 3:2 beim TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg durch. Die Seeger rannten schon früh einem Rückstand hinterher. In der neunten Minute traf Manfred Grams zum 0:1. Im zweiten Abschnitt stellte German Stöhr in der 61. Minute auf 0:2. Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg sorgte in der 79. Minute durch Thomas Huber wieder für Spannung. Nun ging es Schlag auf Schlag. Christian Bausch traf in der 81. Minute zum 1:3, alles schien klar. Doch 120 Sekunden später sorgte Stefan Singer mit einem Kopfball nach einer Flanke von Fabian Melzer für das 2:3 und damit für eine packende Schlussphase.Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120 Der FC Füssen bleibt nach dem 3:0-Erfolg gegen den TSV Oberbeuren oben dran. Wobei die Partie lange offen war, ehe Füssen einen furiosen Endspurt hinlegte. In der 85. Minute erzielte Philipp Meisinger das erste Tor nach einem Zuspiel von Lucas Ludwig. In der Nachspielzeit erhöhte Richard Wilde auf 2:0, nachdem Sebastian Streit ihn mustergültig bedient hatte. Nur eine Minute später vollendete Oliver Schmidt nach einem weiteren Assist von Streit zum 3:0.Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Mert Akkoyun (Peiting) - Zuschauer: 130 Einen sicher geglaubten Sieg gab der TSV Buching/Trauchgau noch aus den Händen und musste sich gegen den BSK Olympia Neugablonz mit einem 3:3 begnügen. Tobias Stöller brachte den TSV in der 23. Minute in Führung. Denis Hoxhaj glich kurz vor der Halbzeit aus, als er einen Freistoß direkt verwandelte (42.). In der zweiten Halbzeit sorgte Simon Lang in der 75. Minute für die erneute TSV-Führung, die fünf Minuten später Simon Straubinger ausbaute - 3:1. Doch Neugablonz gab nicht auf: Erst verkürzte Christoph Sax in der 82. Minute, bevor Benjamin Maier in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+1).Schiedsrichter: Mert Akkoyun (Peiting) - Zuschauer: 130

Pforzens Keeper Dennis Schmitz streckt sich vergeblich, trotzdem durfte er sich am Ende über einen Punktgewinn gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried freuen. – Foto: Helmut Betz



Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 75 Der SV Pforzen sammelte im Abstiegskampf mit dem 2:2 gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried einen wichtigen Zähler. Julian Krolikowski brachte die Pforzner in der 25. Minute erstmals in Führung. Mit dem Halbzeitpfiff glich Florian Fink für die SG aus. Krolikowski sorgte in der 59. Minute mit einem schönen Distanzschuss erneut für die Führung der Pforzner. Doch Robin Goger rettete den Gästen in der 72. Minute den Punkt.Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 75



Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 100 Trotz Unterzahl kam der VfB Durach II im Kellerduell gegen den SSV Wertach noch zu einem 2:1-Sieg. Die Wertacher gingen früh in Führung: In der 16. Minute traf Martin Neuhauser zum 0:1. Doch die Antwort des VfB ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später verwandelte Florian Steger nach einer Vorlage von Pascal Schindele zum 1:1. In der Schlussphase wurde es hitzig, als Thomas Echteler in der 85. Minute mit einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Zehn Duracher kamen zwei Minuten zum Siegtor. Lukas Hoschka erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 und schoss damit den VfB vom Tabellenende weg.Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 120 Späte Treffer prägten das Duell zwischen dem SV Mauerstetten und dem TSV Obergünzburg. Beim 3:1-Sieg gelang den Obergünzburgern kurz vor dem Pausenpfiff ein vorentscheidender Doppelschlag. In der 45. Minute ging der TSV durch Benjamin Dorn in Führung. Nach einem Abschlag von Torhüter Alici nutzte Dorn die Gelegenheit, um den Ball mit der Brust anzunehmen und geschickt am Keeper vorbei ins Netz zu befördern. In der Nachspielzeit erhöhte Felix Rauscher mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern in den Winkel, nachdem Hanslick sich zuvor durchgesetzt und den Treffer vorbereitet hatte. In der zweiten Halbzeit sah Manuel Marx vom SV Mauerstetten in der 76. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Trotz Unterzahl gelang den Hausherren in der 90. Minute der Anschlusstreffer durch Tobias Junginger, der den Ball nach Freistoß von Markus Kees über die Linie grätschte. Doch die Freude währte nur kurz, denn in der Nachspielzeit stellte Fabian Beck den alten Abstand wieder her, nachdem Dominik Heinold ihn perfekt in Szene gesetzt hatte.Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 120

Der TSV Oberstaufen konnte den TSV Kottern II nur eine Halbzeit lang ärgern, dann setzte sich die Bayernliga-Reserve mit 6:2 durch. Christopher Wegrath traf in der 4. Minute zur Kotterner Führung. Nur sechs Minuten traf sein Teamkollege Semih Durmus, allerdings lenkte er den Ball ins eigene Tor - 1:1. Giuseppe Savoca brachte Kottern in der 17. Minute erneut in Führung. Simon Hagspiel sorgte in der 25. Minute für den Ausgleich. Doch Kottern antwortete kurz vor der Pause durch Mohammad Walizada und ging wieder mit 3:2 in Führung. In der zweiten Halbzeit dominierte der TSV: Güner Atakan traf in der 68. Minute, fünf Minuten später schnürte er seinen Doppelpack zum 2:5. Den Schlusspunkt setzte Lukas Kohler in der 89. Minute zum 2:6.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 70