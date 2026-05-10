Jetzt hat der 1. FC Kleve wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt

Der 1. FC Kleve ist nach dem Sieg gegen Büderich wieder voll im Rennen um den Ligaverbleib. – Foto: Arno Wirths

Der 1. FC Kleve hat seine Hausaufgaben erledigt. Der Oberligist setzte sich in der Partie gegen den FC Büderich souverän mit 3:1 (1:0) durch und hat damit der Hoffnung auf den Klassenerhalt weitere Nahrung gegeben. Mit dem neunten Saisonsieg verbesserte sich die Mannschaft auf Tabellenplatz 16.

„Unser Ziel war es, den Abstand zu verringern. Das ist uns heute gelungen. Insgesamt gesehen ist es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die alles gegeben hat“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar nach dem Abpfiff. Auch Georg Mewes, Sportlicher Leiter am Bresserberg, zeigte sich vollauf zufrieden. „Das Team heute tadellos gekämpft und sich die Punkte redlich verdient. Wir stehen aber weiter unter Zugzwang und müssen weiter dreifach punkten“, sagte er. Kleiner Wermutstropfen: Der auf dem Feld omnipräsente Luca Thuyl sah seine fünfte Gelbe Karte und wird die nächste Partie beim KFC Uerdingen verpassen.

Dies ist zwar auch noch ein Abstiegsrang, doch der Rückstand auf Büderich beträgt drei Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt.

Den entscheidenden Impuls in der Begegnung gab es in Minute 28. Da setzte sich der aufopferungsvoll kämpfende Ole Kook an der Mittellinie durch, ließ seine Kontrahenten stehen und wurde im Strafraum gefoult. Thuyl schnappte sich den Ball und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0. Zuvor ging es auf dem Platz recht hektisch zu. Aber die Führung gab den Hausherren mehr Sicherheit. Und wenn es einmal brenzlig wurde, war auf Schlussmann Ahmet Taner Verlass, der einige gute Reaktionen zeigte.

Im zweiten Durchgang kontrollierte der 1. FC mehr und mehr das Geschehen. Und innerhalb von 120 Sekunden machte er mit zwei Treffern alles klar. In der 61. Minute leitete Thuyl den Angriff ein. Über Niklas Klein-Wiele kam der Ball zu Dario Gerling, der mit seinem 20-Meter-Schuss den gegnerischen Keeper zum 2:0 überwand. Unmittelbar danach setzte der umtriebige Kook Youngster Elias Reffeling in Szene – schon war durch das 3:0 die Vorentscheidung gefallen (62.).

In der Schlussphase machten die Gäste nochmals Druck und erspielten sich Möglichkeiten. Doch bei den Büdericher Chancen stand jeweils der starke Taner im Weg (85., 88.). Nur einmal stand der Schlussmann auf verlorenem Posten. Nach einer Ecke prallte der Ball im Gewühl an die Hacke von Reffeling und von dort ins eigene Tor (77.). Mehr ließ der 1. FC Kleve aber auch nicht zu. Alle Kicker kämpften aufopferungsvoll und warfen sich in jedem Zweikampf. So funktioniert der Kampf gegen den drohenden Abstieg.

Am Sonntag geht’s in die Krefelder Grotenburg

Nun hat der 1. FC Kleve noch drei Gelegenheiten, die Oberliga-Zukunft zu sichern. Zunächst geht’s in die Krefelder Grotenburg. Gastgeber KFC Uerdingen präsentierte sich am Sonntag von der Rolle und dürfte mit einer 1:6-Niederlage bei der SpVg Schonnebeck seine Chance auf die Meisterschaft verspielt haben. Anschließend stellt sich der ETB Schwarz-Weiß Essen, der im Saisonendspurt ein gutes Stück von seiner Bestform entfernt ist, am Bresserberg vor. Am letzten Spieltag ist der 1. FC Kleve beim aktuellen Vorletzten VfB Homberg gefordert. Georg Mewes hat seine persönliche Rechnung schon aufgemacht: „Noch zwei Siege brauchen wir, das müsste reichen.“