Jetzt greift der SV Veert im Tabellenkeller so richtig an

Neue Besen kehren gut. Diese alte Weisheit scheint gerade erneut beim abstiegsbedrohten SV Veert in der Kreisliga A Kleve/Geldern zu stimmen. Denn in seinem ersten Spiel als Trainer konnten Thorsten Fronhoffs und seine Mannschaft einen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Issum feiern. Damit verringerten die Gastgeber den Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf zwei Zähler. Das hat Konsequenzen für den SV Issum. Der Cheftrainer geizte nicht mit Kritik.
Denn der SV Veert zog den SVI wieder tiefer in den Kampf um den Klassenerhalt runter. Denn auf Rang elf haben die Issumer nur noch einen Zähler Vorsprung auf Platz 14, der am Ende der Spielzeit den Gang in die Kreisliga B bedeuten würde.
Rund 200 Zuschauer kamen zum Hülspaßweg nach Veert, um sich das Kellerduell nicht entgehen zu lassen. Einen fußballerischen Leckerbissen bekamen sie allerdings nicht zu sehen. Da waren sich die beiden Trainer in der Nachbetrachtung der Partie auch einig. „Das Ergebnis spiegelt auch zu hundert Prozent die Leistung der Mannschaft in der Vorbereitung wieder. Die war nämlich schlichtweg katastrophal“, sagte Issums Trainer Thorsten Fronhoffs.
Sein Team musste, wie bereits in den vergangenen Wochen, auf zahlreiche Akteure verzichten, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht zur Verfügung standen. Und auch beim SV Veert war die Nervosität spürbar. Zudem trug der böige Wind ebenfalls seinen Teil dazu bei, dass die Partie kein Highlight wurde.
Die Veerter zeigten sich aber etwas kreativer. Und sie gingen durch den zweiten Saisontreffer von Christian Jürgens, der im Eins-gegen-Eins mit Issums Keeper Lutz Kleinmanns kaltschnäuzig die Oberhand behielt (32.), in Führung.
Die Gäste versuchten ihrerseits mit zahlreichen langen Bällen ihr Offensivglück. „Ich glaube, wir haben nicht ein einziges Mal gezielt auf das Veerter Tor geschossen“, sagte Fronhoffs über die Angriffsbemühungen seines Teams.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb auf dem Kunstrasenplatz in Veert auf beiden Seiten vieles nur Stückwerk. Für die Vorentscheidung sorgte dann Skerdilaid Haxhimusa. Der Veerter Routinier setzte sich nach 84 Minuten trickreich gegen seinen direkten Gegenspieler durch und traf zum 2:0. Nach acht Minuten Nachspielzeit konnte der SV Veert dann die ersten Punkte unter seinem neuen Trainer bejubeln.
„Natürlich freuen wir uns über diese drei Punkte. Mit einem Sieg zu starten, ist auch psychologisch wichtig. Doch wir müssen nächsten Sonntag in Wissel diese Leistung auch bestätigen“, sagte Pastoors.
Thorsten Fronhoffs driftete auch nicht in Pessimismus ab. „Wir bleiben optimistisch. Mit komplettem Kader, werden auch die Ergebnisse wieder stimmen“, sagte Fronhoffs.