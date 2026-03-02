Jetzt greift der SV Veert im Tabellenkeller so richtig an

Der SV Veert greift jetzt an – Foto: Susanne Schmidt

Neue Besen kehren gut. Diese alte Weisheit scheint gerade erneut beim abstiegsbedrohten SV Veert in der Kreisliga A Kleve/Geldern zu stimmen. Denn in seinem ersten Spiel als Trainer konnten Thorsten Fronhoffs und seine Mannschaft einen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Issum feiern. Damit verringerten die Gastgeber den Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf zwei Zähler. Das hat Konsequenzen für den SV Issum. Der Cheftrainer geizte nicht mit Kritik.