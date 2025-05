Jetzt gilt`s: So will Hankofen im Erlbacher »Hexenkessel« bestehen

Jetzt gilt`s für die SpVgg Hankofen-Hailing: Die Woche der Wahrheit in Sachen Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern ist angebrochen. Am morgigen Freitag um 19 Uhr gastieren die "Dorfbuam" zum Relegations-Hinspiel beim SV Erlbach. Das alles entscheidende Rückspiel findet dann am kommenden Dienstag in Hankofen statt. Gespielt wird nach dem Europapokal-Modus. Sprich: Herrscht nach zwei ausgetragenen Partien bei der Tordifferenz Gleichstand, geht es in die Verlängerung. Ist dann immer noch kein Sieger ermittelt, muss das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Wer sich in den beiden Duellen durchsetzt, darf in der kommenden Saison in der Regionalliga an den Start gehen, der Verlierer ist Bayernligist. Eine zweite Runde gibt es nicht.