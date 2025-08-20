Jetzt gilt`s!

Zwei hohe Siege in den beiden letzten Freundschaftsspielen (12:2 und 11:1) – das hört sich gut an, aber man muss klarstellen: sie wurden gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller der Kreisliga C erzielt. Daraus lässt sich nichts, aber auch gar nichts für den kommenden Sonntag schließen. Im Gegenteil: Die Gäste, die in der Abschlusstabelle der Vorsaison knapp vor dem Team von Jürgen Hallmann und Ali Basiri Poor lagen, sind ein ganz anderes Kaliber und traditionell für unsere Mannschaft schwer zu spielen. Die Gäste um die Trainer Stefan Bartsch und Philipp Spinner haben sich in der Wechselperiode durch mehrere Neuzugänge noch verstärkt. Da muss man schon von einem dicken Brett sprechen, das vor unseren Jungs liegt. Doch auch wir haben uns gut vorbereitet. Was darf man also von dem Spiel erwarten – ganz bestimmt Spannung und ein knappes Resultat. Die Fans drücken die Daumen, dass die Punkte in Nierfeld bleiben!

Sonntag, 24.8., 15 Uhr Bitburger Pokal des FVM: SV Nierfeld – SSV Bornheim

Die erste Reaktion auf die Pokalauslosung war bei uns wie in Bornheim sicher die gleiche: Was für ein Sch..(schlechtes) Los! Da hofft man auf Alemania, Fortuna oder den Bonner SC und dann das!

Inzwischen haben beide Seiten sich damit arrangiert, zumal es auch schlimmer hätte kommen können. So also warten wir auf einen Mittelrheinligisten – ein Höhepunkt unserer Vereinsgeschichte!

Damit ist klar: Selbst wenn wir in Bestbesetzung antreten könnten, wären wir allenfalls krasser Außenseiter. Aber durch den langfristigen Ausfall von Eugen und einigen Urlaubern muss Trainer Dirk Scheer (mal wieder) improvisieren. Das wird aber der Vorfreude und Spannung der Jungs keinen Abbruch tun. Sie sind heiß auf das Pokalspiel – wann spielen sie mal gegen einen drei Klassen höheren Verein? An Motivation wird es nicht fehlen – egal wie gering die Chancen sind.

Und auch für unsere Fans ist das Spiel eine besondere Zugabe vor dem ersten Punktspiel (am Mittwoch, 27.8. , 19.30Uhr gegen TuS Zülpich II). Ihre Unterstützung wird das Team auch am Sonntag brauchen!