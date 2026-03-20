„Jetzt gilt es, effizient zu sein“ – TuS Geretsried vor hartem Brocken

Der TuS Geretsried gastiert am Sonntag beim FC Pipinsried. Torjäger Belmin Idrizovic steht vor seinem Startelf-Comeback nach langer Verletzung.
Frustbewältigung, möglichst erfolgreich natürlich, könnte als Thema oder Aufgabe über dem Bayernliga-Match des TuS Geretsried beim FC Pipinsried am Sonntag (15 Uhr) stehen. Und zwar im doppelten Sinne: Denn zum einen soll sich der Auftritt zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen den SC Schalding-Heining nicht nachhaltig im Gemüt einnisten, und zum anderen mag den einen oder anderen Geretsrieder mit Blick auf das Hinspiel doch noch ein bisschen ankratzen. Wenngleich Daniel Dittmann derartige Gedankenspiele ausschließt. „Das war ein sehr emotionales Spiel“, räumt der Trainer in Erinnerung an den 29. August ein. In Unterzahl – nach einer roten Karte gegen Lukas Kellner – hielt der Aufsteiger gegen den Aufstiegsaspiranten ein torloses Remis bis weit in die Nachspielzeit. Dann spendierte der Unparteiische den Gästen noch zwei Elfmeter, die Nico Karger in der 97. und 98. Minute zum 0:2-Endstand verwandelte. „Natürlich waren wir sehr frustriert über den Ausgang, aber das ist für das Rückspiel nicht mehr entscheidend“, stellt Dittmann fest. „Das ist heute eine ganz andere Situation.“
Pipinsried hängt trotz eines zwischenzeitigen Trainerwechsels seinen Ansprüchen weit hinterher. Nach dem 15. Spieltag und einer 1:2-Niederlage in Deisenhofen war Schluss für FC-Coach Josef Steinberger. Er wurde abgelöst von Roman Langer (zuvor SV Heimstetten), der zum Einstand zwei 3:1-Siege in Erlbach und gegen Türkspor Augsburg feierte. Doch dann hatte es sich mit der Feierei: Seither wartet der FC auf einen weiteren Sieg. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelationsplatz ist auf 15 Zähler angewachsen, der Abstand zum TuS auf sechs Punkte geschrumpft (allerdings mit zwei Spielen weniger in der Bilanz).
Die Aufgabe scheint also nicht unlösbar, zumal wenn es gelingen sollte, ähnlich klare Chancen zu kreieren wie zuletzt gegen Schalding-Heining. Mit dem Unterscheid, dass diese dann genützt werden. „Wir haben nur ein Fußballspiel verloren“, antwortet Dittmann auf die Frage nach dem allgemeinen Gemütszustand ob der verschenkten Punkte. So richtig erklärbar ist das negative Ergebnis und die Diskrepanz zwischen dem optischen „behäbigen“ Eindruck, der im Widerspruch zu der Fülle an klaren Torgelegenheiten steht, auch mit einigen Tagen Abstand nicht.
„Fußball ist ein Ergebnissport und wir haben unsere vielen Chancen nicht genutzt“, hält der Coach fest. „Jetzt gilt es, effizient zu sein.“ Dabei setzt er auf Belmin Idrizovic, der nach langer Verletzungspause und drei Kurzeinsätzen auf mehr Spielzeit. „Er ist wieder spritzig und gierig und hat jede Berechtigung zu spielen“, macht Dittmann dem Torjäger Hoffnung auf einen Platz in der Startelf. Ebenfalls zurück ist Robin Renger, der zuletzt pausieren musste. Das Ziel für die Reise nach Pipinsried ist mit wenigen Worten umrissen: „Eine gute Leistung zeigen, um nicht in einen negativen Strudel zu kommen.“
Hinweis: Zum Spiel in Pipinsried setzt der TuS einen Bus ein, in dem auch für Fans Platz ist. Abfahrt: Sonntag, 11.30 Uhr, Vereinsheim.