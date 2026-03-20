„Jetzt gilt es, effizient zu sein“ – TuS Geretsried vor hartem Brocken

„Wieder spritzig und gierig“: Belmin Idrizovic (li.) soll nach seiner langen Verletzungspause und einigen Kurzeinsätzen jetzt wieder den Geretsrieder Angriff beleben. – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

Frustbewältigung, möglichst erfolgreich natürlich, könnte als Thema oder Aufgabe über dem Bayernliga-Match des TuS Geretsried beim FC Pipinsried am Sonntag (15 Uhr) stehen. Und zwar im doppelten Sinne: Denn zum einen soll sich der Auftritt zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen den SC Schalding-Heining nicht nachhaltig im Gemüt einnisten, und zum anderen mag den einen oder anderen Geretsrieder mit Blick auf das Hinspiel doch noch ein bisschen ankratzen. Wenngleich Daniel Dittmann derartige Gedankenspiele ausschließt. „Das war ein sehr emotionales Spiel“, räumt der Trainer in Erinnerung an den 29. August ein. In Unterzahl – nach einer roten Karte gegen Lukas Kellner – hielt der Aufsteiger gegen den Aufstiegsaspiranten ein torloses Remis bis weit in die Nachspielzeit. Dann spendierte der Unparteiische den Gästen noch zwei Elfmeter, die Nico Karger in der 97. und 98. Minute zum 0:2-Endstand verwandelte. „Natürlich waren wir sehr frustriert über den Ausgang, aber das ist für das Rückspiel nicht mehr entscheidend“, stellt Dittmann fest. „Das ist heute eine ganz andere Situation.“

Pipinsried hängt trotz eines zwischenzeitigen Trainerwechsels seinen Ansprüchen weit hinterher. Nach dem 15. Spieltag und einer 1:2-Niederlage in Deisenhofen war Schluss für FC-Coach Josef Steinberger. Er wurde abgelöst von Roman Langer (zuvor SV Heimstetten), der zum Einstand zwei 3:1-Siege in Erlbach und gegen Türkspor Augsburg feierte. Doch dann hatte es sich mit der Feierei: Seither wartet der FC auf einen weiteren Sieg. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelationsplatz ist auf 15 Zähler angewachsen, der Abstand zum TuS auf sechs Punkte geschrumpft (allerdings mit zwei Spielen weniger in der Bilanz).