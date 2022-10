Jetzt gilt es Landesligist TuS Lohe empfängt das Schlusslicht Steinhagen. Dort ist seit Donnerstag Petar Slavov neuer Trainer.

Steinhagen hat in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen. Die drei Punkte stammen aus Unentschieden gegen Heide-Paderborn (1:1), in Mastbruch (2:2) und gegen Neuenbeken (1:1). Das Trainer-Duo Uwe Hohnhold und Christopher André ist am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten. Als neuen Trainer installierten die Steinhagener am Donnerstag den Bielefelder Petar Slavov, der auch schon die SV Eidinghausen-Werste in der Landesliga trainiert hat. Die Bilanz und die Querelen in Steinhagen als Indiz für die eigene Überlegenheit zu sehen, wäre für die Loher fatal. Das sieht auch Trainer Aleksander Knezevic so. „Ich denke, es ist ein Spiel zweier Mannschaften, denen zwischendurch auch ein bisschen das Glück gefehlt hat“, sagt er und warnt: „Steinhagen hat keine schlechte Mannschaft.“ Von seinen Spielern erwartet Knezevic, dass sie aktiv die Begegnung gestalten und mit hoher Qualität nach vorne spielen. „Bis zum Strafraum spielen wir sehr gefällig, doch dann müssen wir geiler auf Tore sein“, fordert der 44-Jährige, der selbst 148 Oberligaspiele bestritten hat. Bei der 0:3-Niederlage im Viertelfinale des Mindener Kreispokals gegen Maaslingen hatte „Kneze“ gute Ansätze gesehen, insbesondere in der 2. Halbzeit. Nuri Konak schonte er in diesem Spiel am Mittwoch bis zur 60. Minute, Jannik Schade bis zur 71. Minute. „Die Meisterschaft hat für uns Priorität, deshalb wollten wir nicht alle Körner einsetzen“, so Knezevic, der dann noch seine vielleicht wichtigste Erkenntnis der bisherigen Saison offenbarte: „Wir sind landesliga-tauglich.“ Personell betrachtet gibt es bei den Lohern wieder Hoffnung: Niklas Reitner befindet sich im Aufbau, und auch Timo Grewe wird in zwei, drei Wochen zurückerwartet. Zudem hofft Knezevic, im Spiel gegen Steinhagen auf Robin Faulstich zurückgreifen zu können. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der bisherigen Saison, offenbarte Knezevic nach dem verloren Viertelfinalspiel in Leteln. „Wir sind landesliga-tauglich.“

In diese Kategorie dürfte auch der FC Bad Oeynhausen fallen, wenn die Mannschaft komplett ist. Doch das ist momentan nicht der Fall. Beim 2:0-Sieg im Viertelfinale des Mindener Kreispokals am vergangenen Mittwoch beim B-Ligisten SG Gorspen-Vahlsen/Windheim war die Personalnot so groß, dass sich Torwarttrainer Daniel Brink als zweiter Keeper hinter Mirko Göhner zur Verfügung stellte. Christian Ochs, spielender Co-Trainer der 2. Mannschaft (Kreisliga A Minden), kam in der 2. Halbzeit für Patrick Rosenberg. Das gleiche gilt für Abwehrspieler Marcel Strubel, der den erst 17 Jahre alten Felix Ostsieker ablöste. Ostsieker spielt bei den A-Junioren des Jugendfördervereins Lohe-Bad Oeynhausen (Landesliga). „Es fallen weitere drei Spieler nach schweren Fouls aus, so dass wir froh sind, wenn wir am Sonntag überhaupt eine Mannschaft zusammen bekommen“, beschwert sich FCO-Trainer Lukas Dorn.

Das sind natürlich keine guten Voraussetzungen für das immens wichtige Auswärtsspiel beim VfB Schloß Holte, zumal die FCO-Gastgeber in dieser Woche einen Coup landeten, als sie am Donnerstagabend mit 3:1 beim TuS Tengern gewannen. Dabei lagen sie sogar mit 0:1 (9.) zurück, profitierten dann aber von einer Roten Karte gegen einen Tengeraner Spieler (39.) und einem Eigentor von Dennis Schmidt zum 1:2 (82.). Es kann sein, dass die Schloß Holter reichlich Körner in Tengern gelassen haben, was durchaus ein Vorteil für den FCO sein könnte. So richtig dran glauben mag aber wohl niemand.

Bezirksliga