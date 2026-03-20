Jetzt gibt's Tickets für den Pokalknaller in Bitburg

Das Halbfinale im Bitburger Rheinlandpokal wirft seine Schatten voraus: Am Mittwoch, 1. April, ab 19.30 Uhr trifft der FC Bitburg im heimischen Stadion-Ost auf den früheren Zweit- und aktuellen Oberligisten TuS Koblenz. Die Partie ist aus Sicht der Bierstädter das vorläufige Highlight der Saison. "Die Vorfreude in der Mannschaft und im Umfeld steigt täglich", heißt es von Vereinsseite. Um die Sensation zu schaffen, braucht das Team von Trainer Fabian Ewertz jeden Fan.
Der Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Freitag, 20. März. Tickets für den Heimbereich können ausschließlich im Stadion-Ost in Bitburg erworben werden. Für die Gäste bietet die TuS Koblenz einen eigenen Vorverkauf an. Ein Termin für den Verkaufsstart gibt es momentan noch nicht. An folgenden Tagen gibt es die Eintrittskarten jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Stadion Ost:
Freitag, 20. März, Mittwoch, 25. März und Montag, 30. März.
Die Eintrittskarte kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Ermäßigungsberechtigt sind Jugendliche zwischen 15 und17 Jahren, Rentner, Studenten und Schwerbehinderte gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten freien Eintritt.