Jetzt gibt's Tickets für den Pokalknaller in Bitburg Im Halbfinale empfängt der FC Bitburg den klassenhöheren Oberligisten TuS Koblenz. Eine große Kulisse wird im Stadion Ost erwartet. von Andreas Arens · Heute, 16:57 Uhr · 0 Leser

Besonderes Spiel, große Kulisse: Ähnlich wie vor knapp drei Jahren im Halbfinale gegen RW Koblenz erwartet der FC Bitburg auch gegen die TuS Koblenz eine vierstellige Zuschauerzahl – Foto: Pascal Weber

Das Halbfinale im Bitburger Rheinlandpokal wirft seine Schatten voraus: Am Mittwoch, 1. April, ab 19.30 Uhr trifft der FC Bitburg im heimischen Stadion-Ost auf den früheren Zweit- und aktuellen Oberligisten TuS Koblenz. Die Partie ist aus Sicht der Bierstädter das vorläufige Highlight der Saison. "Die Vorfreude in der Mannschaft und im Umfeld steigt täglich", heißt es von Vereinsseite. Um die Sensation zu schaffen, braucht das Team von Trainer Fabian Ewertz jeden Fan.

Der Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Freitag, 20. März. Tickets für den Heimbereich können ausschließlich im Stadion-Ost in Bitburg erworben werden. Für die Gäste bietet die TuS Koblenz einen eigenen Vorverkauf an. Ein Termin für den Verkaufsstart gibt es momentan noch nicht. An folgenden Tagen gibt es die Eintrittskarten jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Stadion Ost: Freitag, 20. März, Mittwoch, 25. März und Montag, 30. März.