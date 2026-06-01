Jetzt gibt es ein Aufstiegs-Endspiel in Freisen

– Foto: Rocco Bartsch

Für die Gäste vom SC Falscheid war es nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Freisen II vom vergangenen Mittwoch das Spiel der letzten Chance, um den Bezirksliga-Aufstieg noch zu schaffen. Gastgeber SV Steinberg-Deckenhardt/Walhausen stieg erst in die Runde ein - und hat nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg jetzt am kommenden Mittwoch beim FC Freisen II alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Florian Staub brachte die Gastgeber nach 37 Minuten in Führung. Falscheid stand nun unter Zugzwang, konnte dem Spiel trotz einigen Möglichkeiten aber keine Wende mehr geben. Nicola Weber sorgte mit dem 2:0 in der 87. Minute für die Vorentscheidung, Isa Alqemal legte in der vierten Nachspielzeit noch den dritten Treffer zum 3:0 (1:0)-Endstand nach. Schon ein Sieg mit zwei Toren Differenz hätte genügt, dass dem SV Steinbach-Deckenhardt/Walhausen am Mittwoch beim FC Freisen II ein Remis zum Aufstieg reicht. Das vorsorglich vorgesehene Elfmeterschießen konnte somit auch entfallen. Für Falscheid endete die Aufstiegsrunde ohne Punkt, der SVSW hat am Mittwoch in Freisen alles in der eigenen Hand und steigt mit einem Remis am Bruchwald auf.

SVSW-Spielertrainer Vincent Maximilian Buttgereit, der dieses Amt auch in der kommenden Runde ausüben wird, sagte nach dem Spiel: "Alles was wir uns vorgenommen hatten hat funktioniert. Wir wollten sie spielen lassen, das hat bei ihnen zu Hause gegen Freisen auch nicht so gut geklappt, deshalb wollten wir das heute so ähnlich spielen wie Freisen. Wir wussten, dass sie damit Probleme haben würden. Obwohl wir tief standen hatten sie wenige Torchancen. Wir wollten kontern, das hat in der ersten Halbzeit, obwohl wir da nur ein Tor machten, etwas besser geklappt. Im zweiten Durchgang war es zunächst schwieriger, sie haben umgestellt und waren besser im Spiel. Sie haben sich unserem System angepasst und besser kombiniert. Sie hätten ausgleichen können. Wir machen glücklich das 2:0, legen das 3:0 nach. Das war dann natürlich noch besser, aber schon ein Sieg mit zwei Toren Unterschied hätte gereicht, um am Mittwoch mit einem Remis aufzusteigen. Mathias Decker haben wir noch draußen gelassen, wir denken, dass er am Mittwoch dann bereit ist".