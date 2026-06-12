„Jetzt geht‘s um die Wurst“: SV Kranzberg kann gegen Reichertsheim in die Bezirksliga aufsteigen

Am Samstag treffen der SV Reichertsheim und der SV Kranzberg erneut aufeinander – Foto: Spanrad

Am Donnerstagnachmittag war die Stimmung in Kranzberg noch relativ gelassen. Spielertrainer Dennis Hammerl blickte dem Match entspannt entgegen. „Wir haben ja noch zwei Tage“, sagte der Trainer. Die Anspannung werde sicher noch kommen. Sowieso wird jetzt nur noch an kleineren Stellschrauben gedreht. Viele Spiele stecken in den Knochen der Kranzberger Kicker, man habe diese Woche hauptsächlich regeneriert, umschreibt es der Übungsleiter. Dennoch: „Am Samstag geht es jetzt um die Wurst.“

Von der schwedischen Hardrock-Band „Europe“ gibt es seit den 1980ern ein weltweit bekanntes und oft gespieltes Lied: The Final Countdown. Und genau dieser Countdown hat für die Fußballer des SV Kranzberg begonnen: Am Samstag ab 15 Uhr zählt’s. Nach maximal 120 Minuten wird dann am frühen Abend feststehen, ob‘s für den Aufstieg in die Bezirksliga gereicht hat oder der SVK ein weiteres Jahr in der Kreisliga bleibt. Im vierten und letzten Aufstiegsspiel dieser Saison beim SV Reichertsheim können die Kranzberger eine ohnehin schon fantastische Saison krönen und ihrem Spielertrainerduo, Dennis Hammerl und Thomas Edlböck, einen goldenen Abschied bescheren.

Das Hinspiel endete Remis - Kranzberg kann mit Bezirksligisten mithalten

Was haben die Ampertaler mitgenommen aus Spiel eins? Jenem 1:1 am Dienstagabend, das zwar glücklich zustande kam für die SVKler, am Ende aber leistungsgerecht war. „Wir kannten den Gegner bisher nur vom Hören“, erklärt Hammerl. „Jetzt wissen wir mehr, wie wir spielen müssen.“ Eine wichtige Erkenntnis des Hinspiels war auch, dass die Kranzberger mit dem langjährigen Bezirksligisten mithalten können und sich nicht verstecken brauchen. „Kleinigkeiten werden entscheiden“, vermutet Hammerl. „Nach dem 1:1 im Hinspiel ist das jetzt wie ein Finale.“

Was den SVK sicher auch erwarten wird: Reichertsheim war schon allein am Dienstag mit einer halben Blaskapelle ins Ampertal gereist und machte 90 Minuten lang Stimmung. Es ist also davon auszugehen, dass die Kranzberger am Samstag im Landkreis Mühldorf noch mehr Lärm und eine noch größere Kulisse erwarten. „In so einem entscheidenden Spiel wird der Kopf sicher mitspielen“, schätzt der SVK-Coach.

Personell – und das ist die gute Nachricht in dieser Relegation – kann das Trainerduo zum großen Teil die erfolgreiche Elf der ersten drei Relegationsspiele aufbieten. Freilich, nach einer kräftezehrenden Saison ist so mancher angeschlagen, hat die 26 Kreisliga- und drei Relegationspartien in den Knochen. Für so ein Match wird aber jeder die Zähne zusammenbeißen. Aber: Ausgerechnet bei Spielertrainer Dennis Hammerl könnte es mit einem Einsatz eng werden. Bereits Ende der Saison fehlte der Abwehrchef länger, gegen Reichertsheim am Dienstag ging der Coach zur Halbzeit raus. Am Samstag wird der 36-Jährige möglicherweise ganz fehlen – ausgerechnet zum finalen Countdown der Saison.