Jetzt geht‘s los! Kreisliga Hildesheim startet in den Spielbetrieb

Endlich rollt der Ball auch in der Kreisliga Hildesheim! Am kommenden Sonntag um 15 Uhr finden die ersten Spiele statt. RSV Achtum wird in Lühnde gefordert, Concordia Hildesheim trifft auf den 1. FC Sarstedt, die Zweite von Borussia 06 Hildesheim fährt nach Drispenstedt, der VfL Nordstemmen trifft auf den SV Alfeld II, RW Ahrbergen muss gegen den TSV Föhrste antreten und der SV Teutonia Sorsum spielt gegen Hüddesum-Machtsum. Um 15:30 beginnt die Partie zwischen dem SSV Elze und dem TSV Deinsen.

In der letzten Saison der Kreisliga Hildesheim (nächste Saison fusioniert die Liga mit der Kreisliga Holzminden) geht es nun für die Teams darum, ihren Platz in der Kreisliga zu sichern. Wir können gespannt sein, welche Mannschaft die Vorbereitung am besten genutzt hat und seine Neuzugänge am schnellsten integrieren konnte.

Nicht alle Teams hatten eine reibungslose Vorbereitung. So rückte bei Concordia Hildesheim beispielsweise das Sportliche in den Hintergrund, da das Vereinsgelände von Einbrechern verwüstet worden ist.



