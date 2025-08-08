 2025-08-07T08:03:27.630Z

Jetzt geht‘s los! Kreisliga Hildesheim startet in den Spielbetrieb

Überblick über den 1. Spieltag in der Kreisliga Hildesheim.

Endlich rollt der Ball auch in der Kreisliga Hildesheim! Am kommenden Sonntag um 15 Uhr finden die ersten Spiele statt. RSV Achtum wird in Lühnde gefordert, Concordia Hildesheim trifft auf den 1. FC Sarstedt, die Zweite von Borussia 06 Hildesheim fährt nach Drispenstedt, der VfL Nordstemmen trifft auf den SV Alfeld II, RW Ahrbergen muss gegen den TSV Föhrste antreten und der SV Teutonia Sorsum spielt gegen Hüddesum-Machtsum. Um 15:30 beginnt die Partie zwischen dem SSV Elze und dem TSV Deinsen.

In der letzten Saison der Kreisliga Hildesheim (nächste Saison fusioniert die Liga mit der Kreisliga Holzminden) geht es nun für die Teams darum, ihren Platz in der Kreisliga zu sichern. Wir können gespannt sein, welche Mannschaft die Vorbereitung am besten genutzt hat und seine Neuzugänge am schnellsten integrieren konnte.

Nicht alle Teams hatten eine reibungslose Vorbereitung. So rückte bei Concordia Hildesheim beispielsweise das Sportliche in den Hintergrund, da das Vereinsgelände von Einbrechern verwüstet worden ist.



So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TUS Lühnde
TUS LühndeTUS Lühnde
RSV Achtum
RSV AchtumRSV Achtum
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC Concordia Hildesheim 1910
FC Concordia Hildesheim 1910FC Conc. Hil
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC Drispenstedt 1911
SC Drispenstedt 1911Drispenstedt
VfV Borussia 06 Hildesheim
VfV Borussia 06 HildesheimVfV Hildesh. II
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Nordstemmen
VfL NordstemmenNordstemmen
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld II
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Algermissen
FSV AlgermissenFSV Algermissen
PSV GW Hildesheim
PSV GW HildesheimPSV Hildesh.
15:00



So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Föhrste
TSV FöhrsteTSV Föhrste
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911Ahrbergen
15:00



So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Teutonia Sorsum
SV Teutonia SorsumSV Sorsum
Spvgg Hüddessum-Machtsum
Spvgg Hüddessum-MachtsumHüdd.-Machts
15:00

So., 10.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Elze
SSV ElzeSSV Elze
TSV Deinsen
TSV Deinsen TSV Deinsen
15:30


