"Jetzt geht es in die wohlverdiente Sommerpause"

Mit einem torreichen Auswärtssieg hat die SSV Vorsfelde II die Saison in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 beendet. Beim WSV Wendschott setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Klein mit 4:2 (1:1) durch und verabschiedete sich damit erfolgreich in die Sommerpause.

Dabei hatte die Begegnung aus Sicht des Trainers zunächst den Charakter eines lockeren Saisonabschlusses. „Das Spiel hatte so ein bisschen Sommerkick-Vibes, meiner Meinung nach, auch wenn das Wetter nicht dementsprechend war“, sagte Patrick Klein. „Aber man hat bei beiden Mannschaften irgendwie gemerkt: Es geht um nichts mehr.“

Entsprechend fehlte auf beiden Seiten ein Stück weit die letzte Spannung. „Dementsprechend war so ein bisschen die Energie raus, das hat man bei beiden Mannschaften angemerkt“, erklärte der Coach.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Nach 18 Minuten brachte Ron-Joel Giesecke den WSV Wendschott mit 1:0 in Führung. Für Patrick Klein war dieser Spielstand zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. „Die erste Halbzeit war ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften hatten ihre Spielanteile. Es war relativ ausgeglichen. Wendschott hat völlig verdient 1:0 geführt, hätte auch 2:0 führen können, weil sie die Möglichkeiten dafür hatten.“

Die Vorsfelder Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Connor Fast erzielte in der 27. Minute den Ausgleich zum 1:1. Auch dieser Treffer entsprach aus Sicht des Trainers dem Spielverlauf. „Wir haben völlig verdient auch den Ausgleich erzielt, hätten auch noch eins schießen können.“

So ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause. „Wie gesagt, die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und ging mit 1:1 völlig in Ordnung für beide Mannschaften“, bilanzierte Patrick Klein.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Tabellenzweite dann zunehmend die Kontrolle. Zwar brachte Moritz Herden die Gäste kurz nach Wiederanpfiff in der 49. Minute mit 2:1 in Führung, doch Giuliano Angelo Spano stellte nur vier Minuten später auf 2:2.

Anschließend zeigte die SSV Vorsfelde II jedoch ihre größere Zielstrebigkeit. Lennart Schmidt traf in der 63. Minute zum 3:2, ehe der eingewechselte Clenio N`Kossi Antonio in der 79. Minute den Endstand herstellte.

„In der zweiten Halbzeit waren wir dann schon die tonangebendere Mannschaft, hatten mehr Spielanteile, hatten im letzten Drittel die besseren und klareren Aktionen und konnten am Ende folgerichtig 4:2 das Spiel für uns entscheiden“, sagte Patrick Klein.

Der Erfolg bedeutete zugleich den gelungenen Abschluss einer starken Schlussphase der Saison. „Nochmal drei Punkte zum Abschluss geholt, worüber wir auf jeden Fall auch happy sind. Weil das war am Ende dann auch unser Ziel, die letzten vier Spiele erfolgreich zu bestreiten und nochmal eine kleine Serie zu starten. Das ist uns gelungen und jetzt geht es in die wohlverdiente Sommerpause, die haben wir uns verdient.“

Nach dem letzten Spieltag richtet sich der Blick nun auf den gemeinsamen Saisonabschluss. „Am Mittwoch geht es mit einem Großteil der Mannschaft nach Mallorca. Da haben wir uns eine Finca gemietet, da freuen wir uns schon mega drauf“, verriet Patrick Klein. Dort soll die erfolgreiche Spielzeit gebührend ausklingen. „Da werden wir dann den Saisonabschluss zelebrieren und dann geht es in den wohlverdienten Urlaub.“

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allerdings nicht. Schon bald startet die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. „Dann freuen wir uns, wenn es am 28. Juni mit der Vorbereitung wieder beginnt.“

Bis dahin darf die Mannschaft jedoch den gelungenen Saisonabschluss genießen. Nach dem 4:2 in Wendschott verabschiedet sich die SSV Vorsfelde II als Tabellenzweiter mit einem Erfolgserlebnis und einer kleinen Siegesserie im Rücken in die Sommerpause.