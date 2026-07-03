Jetzt für das Tor der Rückrunde aus Südhessen abstimmen!

„Was für eine Hütte!“ So feierte unser Fußball-Live-Kommentator den Treffer von Adis Dolicanin im Gruppenliga-Derby des SV Fürth gegen den FC Fürth ab. Der SVF-Offensivmann verlud erst seinen Gegenspieler und hatte dann in zentraler Position einige Meter vor dem Strafraum Platz. Sein gefühlvoller Heber landete links im Netz und ließ den FCF-Keeper chancenlos. Der 2:4-Anschlusstreffer für die Grün-Weißen sorgte für neue Hoffnung, doch am Ende konnte auch Dolicanin die Nullnummer nicht verhindern (3:4).