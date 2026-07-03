Jetzt für das Tor der Rückrunde aus Südhessen abstimmen!

Südhessen. Welcher Treffer in Südhessen hat Sie in der Hinrunde am meisten begeistert? Fußball live sucht wieder das Tor der Rückrunde – und Sie entscheiden. In unserer Abstimmung stellen wir Ihnen die schönsten Treffer des vergangenen Halbjahres vor. Stimmen Sie einfach für Ihren Favoriten ab.
Und so geht’s: Auf dem Instagram-Kanal Fußball live posten wir pro Region kurze Videoausschnitte, darunter auch die nominierten Tore für Südhessen. Sie stimmen eine Woche lang unter dem Beitrag ab.
In einer zweiten Abstimmung wählen Sie aus den Gewinnertoren der Regionen Südhessen, Mittelhessen, Wiesbaden/Rheingau Taunus/Main-Taunus und Rheinhessen Ihren persönlichen Favoriten – und entscheiden mit Ihrer Stimme über das Fußball-live-Tor der Rückrunde 2026! Diese Tore sind nominiert:
Was für ein Freistoß! Eren Yilmaz vom FC Hillal Rüsselsheim ließ sich im Relegationsfinale zwischen Kreisliga A und Kreisliga B einen Freistoß an der Strafraumkante nicht nehmen – und drehte den Ball sehenswert ins Netz. Das 4:0 nach 51 gespielten Minuten war zugleich die Vorentscheidung: Hillal bezwang Stadtrivale Eintracht Rüsselsheim mit 5:1 und bejubelte damit den Klassenerhalt.
Ein Steckpass von halblinks – und schon stand Toni Vogt von Viktoria Dieburg im Zentrum der Ereignisse. Der Stürmer machte im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisoberliga eine halbe Umdrehung und schloss dann unhaltbar ins Tor des SV Hummetroth II (42.). Bei diesem 2:1 blieb es allerdings nicht, Dieburg gewann am Ende mit 3:2.
„Was für eine Hütte!“ So feierte unser Fußball-Live-Kommentator den Treffer von Adis Dolicanin im Gruppenliga-Derby des SV Fürth gegen den FC Fürth ab. Der SVF-Offensivmann verlud erst seinen Gegenspieler und hatte dann in zentraler Position einige Meter vor dem Strafraum Platz. Sein gefühlvoller Heber landete links im Netz und ließ den FCF-Keeper chancenlos. Der 2:4-Anschlusstreffer für die Grün-Weißen sorgte für neue Hoffnung, doch am Ende konnte auch Dolicanin die Nullnummer nicht verhindern (3:4).
Dieser Kopfball ließ keine Kompromisse zu. Nach einer Flanke von rechts stand Sinan Kaplan vom TSV Altheim am linken Strafraumeck goldrichtig und schädelte den Ball wuchtig in die Maschen (89.). Damit sicherte er seiner Mannschaft nach 0:2-Rückstand im Gruppenliga-Derby beim SV Münster doch noch einen Punkt – sein 2:2 bedeutete gleichzeitig den Endstand.
In unserem Format „Fußball live“ übertragen wir Begegnungen aus den Regionen Rheinhessen, Wiesbaden/Rheingau-Taunus/Main-Taunus, Südhessen und Mittelhessenlive und in voller Länge – der Startschuss auch für unser Unternehmen, die Berichterstattung des Amateurfußballs weiter auszubauen und zu stärken. Mit einer Live-Übertragung in hochwertiger Qualität können Sie die spannendsten Begegnungen aus den heimischen Ligen live im eigenen Wohnzimmer verfolgen – oder auch am Handy in der Bahn.
Haben Sie ein Spiel verpasst? Oder wollen Sie sich den kommenden Gegner Ihres Teams nach Abpfiff noch einmal ansehen? Gar kein Problem: Wir bieten im Nachgang ein Re-Live der Spiele im Video auf unseren Portalen.