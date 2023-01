Jetzt Feldspieler: Bergfelde gibt Torhüter eine neue Chance Grün-Weiß Bergfelde freut sich über Verstärkung im Winter

Seit jeher stand Steven Schultz im Tor. In der Jugend beim 1.FC Lübars, dem VfB Hermsdorf oder auch den Füchsen Berlin, wo schließlich auch der Sprung in den Herrenbereich gelang. In siebeneinhalb Jahren stand er in mehr als 80 Ligaspielen auf dem Feld, trotz immer starker Konkurrenz.