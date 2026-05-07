Jetzt fehlt nur noch das I-Tüpfelchen

Bereits nach dem 20. Spieltag stand fest: Die SG Watzerath steigt in die Kreisliga A auf. Vier Spieltage vor Saisonende durfte die Mannschaft somit ausgelassen die Meisterschaft feiern – und blickt bislang auf eine perfekte Saison zurück. Im Umfeld der drei Vereine DJK Watzerath, SSV Pronsfeld und SV Lünebach herrscht große Euphorie, denn die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die höchste Kreisklasse war seit Jahren groß.
Ein Blick zurück: Die damals noch eigenständige DJK Watzerath stieg nach der Saison 2016/17 aus der A-Liga ab, die damalige SG Pronsfeld/Lünebach musste ein Jahr später die höchste Spielklasse auf Kreisebene verlassen. Nach acht langen Jahren gelang nun unter Trainer Uwe Zeimmes der ersehnte Wiederaufstieg. Nachdem die SG zuvor zweimal Rang fünf belegt hatte, führte der Coach sein Team diesmal souverän zum Titel.