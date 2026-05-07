Jetzt fehlt nur noch das I-Tüpfelchen

Jubeln gehört in der ablaufenden Saison bei der SG Watzerath zum Alltag: Die Prümtaler wurden souveräner Meister und steigen in die A-Klasse auf. – Foto: Hans Krämer

Bereits nach dem 20. Spieltag stand fest: Die SG Watzerath steigt in die Kreisliga A auf. Vier Spieltage vor Saisonende durfte die Mannschaft somit ausgelassen die Meisterschaft feiern – und blickt bislang auf eine perfekte Saison zurück. Im Umfeld der drei Vereine DJK Watzerath, SSV Pronsfeld und SV Lünebach herrscht große Euphorie, denn die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die höchste Kreisklasse war seit Jahren groß.