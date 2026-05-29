„Jetzt fast jede Woche ein Derby“: Abstieg des SV Polling hat nicht nur Nachteile

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga, Relegation; 1. Runde, Rückspiel Enttäuschte Spieler des SV Polling nach dem Abstieg im Rückspiel beim TSV Ebersberg am 23. Mai 2026 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Das Bezirksliga-Märchen des SV Polling bleibt ohne Happy End. Nach zwei Relegationsspielen gegen den TSV Ebersberg geht es für die Fußballer aus dem Klosterdorf zurück in die Kreisliga. Abteilungsleiter Christian Büker blickt im Gespräch mit Oliver Rabuser auf eine schwierige Saison zurück. Er richtet gleichzeitig aber schon den Blick nach vorn.

Herr Büker, wie sehr schmerzt Sie der Abstieg persönlich?

Natürlich war es in den Momenten nach dem Schlusspfiff sehr emotional. Die Reaktionen der Spieler nehmen einen schon mit. Aber die Relegation hat sich ja schon länger abgezeichnet. Auch wenn es letztlich eine Liga zu hoch für uns war, müssen wir stolz auf uns sein. Vor allem aber auch auf unsere Fangemeinde, die uns immer lautstark unterstützt hat.

Hätte der Abstieg unter bestimmten Umständen vermieden werden können?

Mag sein. Wenn wir über große Teile der Saison mit voller Kapelle hätten antreten können. Aber es ging mit den schweren Verletzungen von Stefan Weinhart, Max Taffertshofer und Philipp Seligmann schon nicht gut los. Wir hatten Spiele, in denen sich die Mannschaft fast von allein aufgestellt hat und durch die Bank nicht das Glück auf unserer Seite war. So reicht es in der Bezirksliga nicht.

Max Jochner ist unschlüssig, ob er das Traineramt weiterhin bekleiden möchte. Zwischen den Zeilen sprach er vom Abschied.

Tatsache ist, wir würden gerne mit dem Max weitermachen. Aber er muss den Abstieg auch erst verdauen. Lassen wir das Ganze ein paar Tage sacken. Max macht ein gutes Training und er weiß, wie er die Leute anpacken muss. Vor allem stellt er sich gern vor die Mannschaft, wenn etwas nicht so geklappt hat. Die Entscheidung wird in einigen Tagen fallen.

Sollte sich Jochner gegen eine Fortsetzung entscheiden, hören er und Co-Trainer Mark Preissing gemeinsam auf. Müssen Sie dann mit Vollgas auf das Trainerkarussell aufspringen?

Wir wären dann nicht ganz unvorbereitet. Das darfst du auch nicht sein. Es gibt natürlich Namen, mit denen man im Austausch ist. Klappt es mit Max nicht, müssen wir Plan B umsetzen.

Hört jemand aus dem aktuellen Kader auf?

Absolut sicher nur Tobi Niederleitner. Michael Stoßberger liebäugelt mit dem Karriereende. Wir hoffen aber, dass er noch ein Jahr dranhängt. Hinzu kommen einige Spieler, die den Aufwand nicht mehr stemmen können und lieber in der Zweiten Mannschaft weitermachen würden.

Die hat in der A-Klasse als Vorletzter so gerade den Klassenerhalt geschafft. Wie geht man im Herrenbereich mit möglichen Neuverpflichtungen um?

Der Kader muss in der Breite in jedem Falle wachsen. Wir hatten zuletzt bei der Reserve große Probleme. In erster Linie schauen wir natürlich auf den eigenen Nachwuchs. Es kommt ein ganzer Schwung aus der Jugend. Da muss man abwarten, wer es schaffen kann und wer studiert. Woanders wildern werden wir nicht. Aber jeder hat so seinen Bekanntenkreis, in dem man Spieler einfach mal anspricht. Da muss man abwarten.

Wer war für Sie der Spieler dieser Saison?

Definitiv Michael Hengge. Er war eine Stütze der Reserve, hat sich aber schnell in der Ersten Mannschaft unverzichtbar gemacht.

Zum zweiten Mal in Folge kommen sämtliche Absteiger aus der Süd-Staffel. Zufall oder System?

Schwierig einzuschätzen. Ich weiß nicht, ob die Nord- und Ost-Staffel besser sind. Oder ob dort Mannschaften sind, bei denen Geld gezahlt wird. Aber es ist schon auffällig, dass die Kreisligen im Zugspitzbereich wieder einen so großen Zuwachs bekommen.

Besagte Kreisliga ist für Absteiger oft unangenehm wegen der Umgewöhnung an einen anderen Stil von Fußball. Sehen Sie hier Gefahrenpotenzial?

Bei uns weniger. Die Umgewöhnung hält sich in Grenzen. Wir waren ja nie eine Schönspieler-Mannschaft, sondern immer das Team, das über den Kampf kommt. Viel kommt auf die Vorbereitung und die ersten Spiele an. Wir dürfen nicht hochnäsig sein, sondern müssen ehrgeizig in die Saison gehen. Natürlich würden wir gerne wieder vorn mitspielen. Einfach Gas geben und unter die Top Fünf kommen.

Hält sich Bedauern über den Abstieg und die Vorfreude auf das, was jetzt kommt, die Waage?

Es war schon eine tolle Sache, gegen neue Vereine zu spielen, andere Plätze und Gegner kennenzulernen. Aber jetzt müssen wir wenigstens nicht mehr nach München oder den zugehörigen Speckgürtel. Stattdessen gibt es jetzt fast jede Woche ein Derby,