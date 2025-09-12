Jetzt fällt auch Christoph Elspaß für den SV Sonsbeck aus

Christoph Elspaß hat das Niederrheinpokal-Spiel des Oberligisten SV Sonsbeck beim TV Kalkum-Wittlaer in schmerzhafter Erinnerung behalten. Der Innenverteidiger musste beim 2:0-Erfolg kurz nach der Pause verletzt raus. Die Folge des rüden Einsteigens von Ayumu Akiyama: Der spielende Co-Trainer muss mindestens einen Monat aussetzen. Damit wird die Ausfallliste der Sonsbecker nochmals länger. Zumal Coach Heinrich Losing am Sonntag für die Partie beim Aufsteiger Holzheimer SG auch Niklas Binn ersetzen muss.

Wenn’s richtig schlecht laufen sollte, fällt auch Klaus Keisers aus, der weiter angeschlagen ist. Damit würden zwei ganz wichtige Offensivleute nicht zur Verfügung stehen. Binn ist nicht verletzt, sondern hat sich aus privaten Gründen abgemeldet. Derweil teilte Christoph Elspaß zu seiner Fußverletzung mit: „Der Knochen ist ganz. Nichtsdestotrotz sind wohl ein paar Kapseln und Bänder kaputt. Ich werde sicherlich vier bis sechs Wochen ausfallen.“

Die Sonsbecker ließen sich am Mittwochabend von der ruppigen Spielweise des Bezirksligisten allerdings nicht von der Erfolgsspur abbringen und zogen souverän ins FVN-Pokal-Achtelfinale ein. Gespielt wird am 14. oder 15. Oktober, die Paarungen müssen noch ausgelost werden. Einen Termingibt’s noch nicht, wie Wolfgang Jades, Vorsitzender im Verbandsfußballausschuss, am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Beim Außenseiter Kalkum-Wittlaer standen die Gäste hinten stabil und ließen nur eine echte Torchance zu.