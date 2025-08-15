"Jetzt erst recht" - Dinklage reist arg gebeutelt nach Oldenburg

„Wir haben aktuell eine extrem angespannte Kadersituation – rote Karte, Verletzte, Kranke, Urlauber. Aber das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen werden. Jetzt erst recht“, betont Langemeyer. Trotz der Ausfälle will der TVD seiner Spielidee treu bleiben. „Es kommt darauf an, unsere Art Fußball zu spielen nicht zu verlassen, sondern weiter darauf aufzubauen und uns in jeder Phase zu entwickeln.“

Für Langemeyer ist die Partie nicht nur ein Duell um drei Punkte, sondern auch ein weiterer Schritt in der Teamentwicklung. „Das Ziel ist, als Mannschaft geschlossen aufzutreten und alles zu geben. Ich habe absolutes Vertrauen in meine Spieler – wir wollen Vollgas geben und in Oldenburg drei Punkte holen.“

Beide Teams verloren am vergangenen Spieltag und sind auf Wiedergutmachungskurs. Wobei man den Gegner aus vorherigen Partien nicht kennt, denn es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten.

Anstoß in Oldenburg ist heute Abend um 19.30 Uhr. Trotz der personellen Engpässe reist der TV Dinklage mit einer klaren Ansage an: Kampfgeist, Zusammenhalt und der Wille, die Punkte mit nach Hause zu nehmen.