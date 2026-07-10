 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Jetzt durchklicken: Spielplan der Regionalliga West ist da

Regionalliga West: Das ist der Spielplan für die neue Saison - zwei Niederrhein-Duelle gleich an den ersten drei Spieltagen.

von Sascha Köppen · Gestern, 23:50 Uhr · 0 Leser
Der Spieplan der Regionalliga West ist da.
Der Spieplan der Regionalliga West ist da. – Foto: Marco Bader

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Am Freitagabend hat der Westdeutsche Fußballverband den Spielplan der Regionalliga West veröffentlicht. Dabei hat der Liga-Neuling VfB 03 Hilden am ersten Spieltag nicht nur gleich ein Heimspiel, sondern auch noch einen Niederrhein-Vergleich zu absolvieren, macht sich doch der 1. FC Bocholt auf den Weg zum VfB. Rot-Weiß Oberhausen muss beim Bonner SC ran, während die U23 von Borussia Mönchengladbach den SV Rödinghausen empfängt.

Am zweiten Spieltag hat RWO dann zum ersten Heimspiel die Sportfreunde Lotte zu Gast, während der 1. FC Bocholt den FC Schalke 04 II empfängt. Gladbachs U23 muss zum SC Paderborn II, der VfB Hilden reist zu den Sportfreunden Siegen.

Das zweite Niederrhein-Duell der Saison steht dann am 3. Spieltag zwischen Gladbachs U23 und dem 1. FC Bocholt an. Der VfB 03 Hilden empfängt dann den Ex-Bundesligisten SG Wattenscheid 09, RW Oberhausen tritt zum Ruhrpott-Duell beim VfL Bochum II an.

Das sind die ersten drei Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

2. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

3. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Lotte
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Regionalliga West 2026/27