Jetzt die Gejagten

– Foto: Sascha Drenth

Tabellenführer unter Druck: Nach der Rückkehr an die Spitze soll die Position nun verteidigt werden.

Trainer Burak Buruk formuliert die neue Ausgangslage deutlich: „Die haben jetzt unsere Rolle übernommen und sind die Jäger, während wir die Gejagten sind.“ Nach dem 5:0-Erfolg gegen TuS Drakenburg hat Evesen die Tabellenführung zurückerobert und liegt nun mit 65 Punkten vor dem SC Twistringen.

Die Rollen haben sich verschoben, die Anforderungen nicht. Wenn der VfR Evesen am Samstag beim SV Esperke 1929antritt, reist der Tabellenführer mit klarer Zielsetzung an – und mit einem veränderten Selbstverständnis.

Die Vorbereitung auf die Partie verlief dabei unter besonderen Vorzeichen. „Wir hatten jetzt nur einen Tag Pause, deshalb auch die frühen Wechsel gestern“, erklärte Buruk. Mit Blick auf die Belastung wurden zentrale Spieler bewusst geschont: „Meinen Kapitän Lennard Heine habe ich komplett geschont und gar nicht eingesetzt.“ Auch Fin Alack sei mit Blick auf die anstehende Aufgabe außen vor geblieben.

Heute, 16:00 Uhr SV Esperke 1929 SV Esperke VfR Evesen VfR Evesen 16:00 PUSH

Trotz der kurzen Regenerationszeit sieht Buruk seine Mannschaft bereit. „Die Jungs sind fit, sie haben Bock, und jeder weiß, worum es geht.“ Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Unser Ziel war es, wieder den ersten Platz einzunehmen, das haben wir geschafft. Jetzt geht es darum, die Position zu verteidigen und weiter Druck auf Twistringen auszuüben.“

Dabei bleibt der Trainer seiner Linie treu. „Deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin konstant und fokussiert in jedes Spiel gehen.“ Die verbleibende Saisonphase beschreibt er mit Nachdruck: „Jedes Spiel ist jetzt ein Finale.“ Nach der Partie in Esperke stehen nur noch fünf Begegnungen aus – eine Phase, in der jeder Punkt entscheidend sein kann.

„Wir müssen weiterhin voll konzentriert unsere Aufgaben angehen und die Spiele für uns entscheiden“, fordert Buruk.

Mit dem SV Esperke 1929 wartet ein Gegner aus dem Tabellenmittelfeld, der zuletzt mit 2:4 beim TV Neuenkirchen unterlag. Doch die Ausgangslage lässt wenig Raum für Nachlässigkeit. Für Evesen geht es nicht nur um den nächsten Sieg – sondern um die Verteidigung der Spitzenposition.