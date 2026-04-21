Jetzt brennt's! Wildes 2:2, Schaldinger Elfer-Geschenk inklusive "Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel": Abstiegskampf in der Bayernliga Süd spitzt sich zu +++ Nördlingen liefert Schützenhilfe für Kottern, kann's aber am Samstag wieder gutmachen +++ Schaldings Vorsprung schmilzt immer weiter von Sebastian Ziegert · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser

Zweimal den Rückstand ausgeglichen! Ein beherzter Auftritt von Markus Gallmaier und Fabi Schnabel! Der Druck bleibt im Abstiegskampf! – Foto: Simon Eiler

Die Lage war vorher angespannt, und ist es jetzt umso mehr! Der SV Schalding-Heining hat in Spiel eins nach neun Jahren (!) unter Stefan Köck den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Der Vorsprung auf den TSV Kottern, den besten aktuellen Abstiegsreleganten, ist auf nur vier (!) Zähler zusammengeschmolzen, bei einem absolvierten SVS-Spiel mehr!





Jetzt plötzlich hatte Schalding sein Selbstvertrauen zurück und war nun phasenweise tonangebend! Doch in Führung gingen erneut die Gäste. Langer Ball auf links, Alex Schröter legte ab auf Goalgetter Simon Gruber, aus der Drehung eingelocht, sein bereits 23. (!) Saisontreffer (61.). Doch dann Sekunden später auf der Gegenseite: auf Elion Haxhosaj klasse durchgesteckt. Abschluss knapp links vorbei. Unter dem neuen Interims-Trainertrio Albert Krenn / Manuel Mörtlbauer / Markus Gallmaier war von Beginn an Feuer drin, in einer wirklich wilden Partie. Denn zunächst gingen die Gäste aus dem bayerischen Schwaben in Front. Und das hochverdient, nach bereits zwei vergebenen Hochkarätern, die "aufs Konto" das hier brillanten parierenden Marius Herzig gingen. Doch in Minute 32 war's dann doch soweit: Schusschance Patrick Högg, zu kurze Kopfball-Abwehr auf Mario Taglieber, der flach ins lange Eck einlocht! Schalding blieb in der Folge verunsichert, kam aber kurz vor der Pause zum Ausgleich. Eckball Fabi Schnabel von links, Patrick Drofa verlängert per Kopf am kurzen Fünfer - per Innenpfosten zum 1:1 (40.).Jetzt plötzlich hatte Schalding sein Selbstvertrauen zurück und war nun phasenweise tonangebend! Doch in Führung gingen erneut die Gäste. Langer Ball auf links, Alex Schröter legte ab auf Goalgetter Simon Gruber, aus der Drehung eingelocht, sein bereits 23. (!) Saisontreffer (61.). Doch dann Sekunden später auf der Gegenseite: auf Elion Haxhosaj klasse durchgesteckt. Abschluss knapp links vorbei. Keeper Daniel Martin verkürzt den Winkel. Schuss war abgebeben, die Berührung, wenn es überhaupt eine gab, allenfalls minimal. Doch dann entschied Referee Moritz Fischer zur Überraschung vieler auf Elfmeter für Schalding. Es war eine klare Fehlentscheidung! Das Elfmeter-Geschenk nahm Fabian Schnabel an (63.).

Krenn: "Jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel!"

Es folgte eine wilde Schlussphase, wie sollte es auch anders sein! Chancen auf beiden Seiten, die besseren auf Schaldinger Seite. Der Sieg war möglich, blickt man aber auf das Elfer-Geschenk, dann geht das 2:2 letztlich total in Ordnung. "Eine ereignisreiche Woche, und dann gleich das Spiel nach einer einzigen gemeinsamen Trainingseinheit. Ein ordentlicher Auftritt von uns. Zweimal nach Rückstand zurückzukommen, das ist in der aktuellen Lage nicht selbstverständlich. Schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Aber Nördlingen hat viel Qualität. Das Remis ist schon gerecht", so SVS-Neu-Interimscoach Albert Krenn. "Und jetzt ist für uns jedes Spiel ein Endspiel!"



Die Erlösung, dann ein zweiter Rückschlag! Patrick Drofas Kopfball zum 1:1 war der emotionale Startschuss eines engagierten SVS-Auftritts! – Foto: Eiler



Nördlingens Trainer Daniel Kerscher musste nach dieser wilden Partie auch erstmal tief durchatmen: "Nach den ersten Minuten können wir 2:0 führen, vielleicht sogar 3:0... Ein super-schnelles Spiel, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Die zwei Gegentore wieder nach Standards. Aber: bereits am Anfang können wir den Sack schon zumachen..." Und eines gab der TSV-Chefanweiser den Schaldingern noch mit auf den Weg, trotz des bereits eingetüteten Klassenerhalts der Jungs aus der Gerd-Müller-Stadt: "Wir wollen auch die letzten Spiele gewinnen. Auch am kommenden Samstag in Kottern. Und ich denke', das wäre ja auch in eurem Sinne."