Jetzt bleibt dem Kevelaerer SV nur noch ein Saisonziel

Diese Szene bekam Patrick Znak nur noch aus der Ferne mit – der Schiedsrichter hatte ihm kurz zuvor nach einem Wortwechsel die Rote Karte gezeigt. „Das ist sehr ärgerlich, ich hatte mich einige Meter außerhalb der Coaching-Zone über eine Entscheidung aufgeregt. Nach dem Spiel habe ich mich aber noch in aller Ruhe mit dem Schiedsrichter über die Szene unterhalten, dann war es auch gut“, so Znak.

Da die Sportfreunde Broekhuysen nach dem 2:0-Erfolg in Twisteden Relegationsplatz zwei sicher haben dürften, geht es für den KSV in den restlichen vier Spielen noch darum, eventuell den Lokalrivalen von Platz drei zu verdrängen.