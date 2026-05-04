Jetzt bleibt dem Kevelaerer SV nur noch ein Saisonziel

Bezirksligist Kevelaerer SV hat Tabellenführer VfL Rhede am Sonntag zwar 90 Minuten lang geärgert, sich aber am Ende für eine starke Leistung nicht belohnen können. „Wir hatten vor dem Anpfiff noch eine kleine Chance auf Platz zwei und uns deshalb viel vorgenommen“, sagte Trainer Patrick Znak nach der unglücklichen 0:1 (0:0)-Niederlage.
Speziell in der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel und besaßen die besseren Chancen. In der 25. Minute traf Jona Wassen aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Zehn Minuten später fasste sich Kapitän Dennis Tegeler aus gut und gerne 25 Metern Distanz ein Herz, der satte Schuss landete allerdings an der Latte. „In diesen Situationen hat uns ganz einfach das nötige Spielglück gefehlt“, so Znak.
Nach der Pause lieferten sich beide Mannschaften eine offene und unterhaltsame Partie, klare Chancen waren jedoch auf beiden Seiten zunächst nicht zu sehen. Eine Standardsituation führte in der 65. Minute zum Tor des Tages. Im Anschluss an eine Ecke brachte Luca Lorei den Tabellenführer aus Rhede per Kopf in Führung – es sollte sich um die Entscheidung handeln. In der Schlussphase hatte der Kevelaerer SV noch einmal Pech, als Maximilian Gastens aus kurzer Distanz das Ziel verfehlte – das hätte das verdiente 1:1 sein können und müssen (80.).
Diese Szene bekam Patrick Znak nur noch aus der Ferne mit – der Schiedsrichter hatte ihm kurz zuvor nach einem Wortwechsel die Rote Karte gezeigt. „Das ist sehr ärgerlich, ich hatte mich einige Meter außerhalb der Coaching-Zone über eine Entscheidung aufgeregt. Nach dem Spiel habe ich mich aber noch in aller Ruhe mit dem Schiedsrichter über die Szene unterhalten, dann war es auch gut“, so Znak.
Da die Sportfreunde Broekhuysen nach dem 2:0-Erfolg in Twisteden Relegationsplatz zwei sicher haben dürften, geht es für den KSV in den restlichen vier Spielen noch darum, eventuell den Lokalrivalen von Platz drei zu verdrängen.