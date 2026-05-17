Jetzt bleibt beim FC Neustadt nur noch die (vage) Hoffnung

Neustadts Spieler Ricardo da Silva Marques (in Blau/Archivfoto) hatte gegen Radolfzell eine der ganz seltenen Chancen zum Ausgleich, doch es sollte nicht sein. – Foto: Wolfgang Scheu

Unter normalen Umständen würde man nach einer 1:2-Niederlage in Radolfzell die Heimreise nicht völlig bedient antreten. Schließlich gehören die Mettnauer zu den Topadressen in der Landesliga. Doch die Umstände sind eben nicht normal. Zumindest nicht für den FC Neustadt. Aus schier aussichtsloser Lage punktete sich die Mannschaft von Trainer Fabian Gamp an die hinteren Tabellenplätze ran und hatte plötzlich wieder reelle Chancen, die Klasse aus eigener Kraft zu halten. Doch das 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den ebenso abstiegsgefährdeten FC Überlingen, als der FCN in letzter Sekunde durch einen Strafstoß den Ausgleich einstecken musste, und nun dieses 1:2 haben das Blatt massiv verschlechtert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.