Jetzt bis zur Pause optimal punkten 1.FC Saarbrücken: Abstand darf nicht größer werden

Das Frauen-Team des 1. FC Saarbrücken musste am vergangenen Sonntag eine 1:2 (1:2)-Heimniederlage gegen den schlechter platzierten TuS Issel hinnehmen. Nun gilt es im Auswärtsspiel beim 1. FFC Montabaur am Sonntag (14.30 Uhr, Rasenplatz Eschelbach, Nelkenstr.) , den Abstand zu den beiden Führenden zumindest gleichzuhalten.

Die Niederlage der Frauen des 1. FC Saarbrücken gegen TuS Issel vom vergangenen Sonntag haben das Team von Trainer Taifour Diane in Zugzwang gebracht. "Wir müssen in den ausstehenden drei Spielen eigentlich optimal punkten, um den Rückstand auf die beiden führenden zu wahren. Das Team weiß genau, was am Sonntag falsch gelaufen ist, so dass wir verloren haben. Das darf nicht wieder vorkommen. Wir wollen nun die restlichen drei Spiele gewinnen, um oben dranzubleiben". Dabei wird ihm in Montabaur eine seiner wichtigsten Spielerinnen fehlen. Leonie Stöhr bekam in der Schlussphase des Issel-Spiels einen Platzverweis und ist im Westerwald gesperrt. "Ansonsten fehlt vom Stammpersonal niemand. Trotzdem wird es nicht leicht, dort zu gewinnen, aber wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben", sagte Diane. Zum Spitzenreiter SV Elversberg fehlen seinem Team zwei Punkte, zum Zweiten TSV Schott Mainz ein Zähler, die beiden haben aber je ein Spiel weniger ausgetragen und treffen im direkten Duell aufeinander. Der Abstand wird sich also mindestens auf drei Zähler erhöhen. Montabaur ist Siebter, hat fünf Punkte weniger. Issel und Andernach liegen nur einen Punkt hinter dem blau-schwarzen Frauen-Team auf den Rängen vier und Fünf.