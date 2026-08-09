Jetzt bei Hanna Sport erhältlich: JAKO-Trikotsatz für nur 379 Euro

Für Amateurvereine ist die Ausstattung einer Mannschaft immer auch eine Kostenfrage. Hanna Sport Ratingen bietet deshalb ein Trikotsatz-Angebot an, das sich gezielt an Teams richtet, die vor oder während der Saison noch einen neuen Satz benötigen.
Das Paket kostet 379 Euro all in und umfasst 16 Trikots, 16 Hosen und 16 Paar Stutzen. Zum Angebot gehört das JAKO One Trikot, dazu die passende JAKO One Hose sowie JAKO-Stutzen.
Im Preis enthalten ist auch der Druck auf dem Trikot. Dazu zählen das Vereinswappen, der Vereinsname, die Nummer sowie das Hanna-Sport-Logo. Wichtig: Für das Vereinswappen muss eine druckfähige Datei vorliegen. Jedes zusätzliche Set kostet 29 Euro.
Beim Trikotsatz können die Vereine aus mehreren Farben wählen. Angeboten werden unter anderem Rot, Bordeaux, Deep Pink, Sportgrün, Gelb, Neonorange, Royal, JAKO Blau, Violett, Schwarz, Grau, Marine und Navy-Citro.
Damit können Vereine den Satz an die eigenen Vereinsfarben anpassen oder bewusst eine Alternative für Auswärts- und Pokalspiele wählen. Gerade für Mannschaften, die kurzfristig einen einheitlichen neuen Satz benötigen, ist das Angebot damit unkompliziert planbar.
Erhältlich ist das Trikotsatz-Angebot ausschließlich bei Hanna Sport in Ratingen-Lintorf.
Der Standort befindet sich am Konrad-Adenauer-Platz 18, 40885 Ratingen. Vereine können sich telefonisch unter 02102 10019140, per E-Mail an ratingen@hanna-sport.de oder per WhatsApp unter 01626173790 melden.
Das Motto von Hanna Sport lautet: „Dein Team. Dein Sport. Dein Erfolg.“ Für Vereine, die noch einen neuen Trikotsatz suchen, bietet das Angebot eine klare Kalkulation - inklusive Ausstattung und Druck.