Jetzt bei Hanna Sport erhältlich: JAKO-Trikotsatz für nur 379 Euro Neuer Trikotsatz für die Mannschaft? Hanna Sport Ratingen hat ein Angebot für Vereine geschnürt: Für 379 Euro gibt es 16 komplette Sets inklusive Vereinsdruck. von André Nückel · Gestern, 12:56 Uhr · 0 Leser

Die Aktion im Überblick. – Foto: red

Für Amateurvereine ist die Ausstattung einer Mannschaft immer auch eine Kostenfrage. Hanna Sport Ratingen bietet deshalb ein Trikotsatz-Angebot an, das sich gezielt an Teams richtet, die vor oder während der Saison noch einen neuen Satz benötigen.

Das Paket kostet 379 Euro all in und umfasst 16 Trikots, 16 Hosen und 16 Paar Stutzen. Zum Angebot gehört das JAKO One Trikot, dazu die passende JAKO One Hose sowie JAKO-Stutzen. Im Preis enthalten ist auch der Druck auf dem Trikot. Dazu zählen das Vereinswappen, der Vereinsname, die Nummer sowie das Hanna-Sport-Logo. Wichtig: Für das Vereinswappen muss eine druckfähige Datei vorliegen. Jedes zusätzliche Set kostet 29 Euro.

Viele Farben zur Auswahl Beim Trikotsatz können die Vereine aus mehreren Farben wählen. Angeboten werden unter anderem Rot, Bordeaux, Deep Pink, Sportgrün, Gelb, Neonorange, Royal, JAKO Blau, Violett, Schwarz, Grau, Marine und Navy-Citro. Damit können Vereine den Satz an die eigenen Vereinsfarben anpassen oder bewusst eine Alternative für Auswärts- und Pokalspiele wählen. Gerade für Mannschaften, die kurzfristig einen einheitlichen neuen Satz benötigen, ist das Angebot damit unkompliziert planbar.