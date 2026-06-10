Jetzt beginnt der harte Teil der Saison für Berghausen

Der SSV Berghausen muss weiter um den Klassenerhalt spielen – Foto: wilhelm gundlach

Beängstigend lange hatte es am letzten Spieltag der Bezirksliga so ausgesehen, als löse der SSV Berghausen seine Hausaufgaben im Heimspiel gegen RW Wülfrath zwar bravourös, müsse aber dennoch und trotz eines 8:2 (2:1)-Kantersieges nach 90 Minuten den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten. Denn aufgrund der Zwischenergebnisse auf den Plätzen in Hackenberg, das hoch gegen Viktoria Rott führte, und dem Punktgewinn von DV Solingen II im Duell mit dem designierten Meister SV Solingen standen die drei Konkurrenten um den Klassenerhalt punktgleich. Berghausen wäre dann aufgrund des direkten Vergleichs abgestiegen. Die Erlösung für den SSV erfolgte dank des 1:0-Erfolges von DV II im Solinger Derby erst spät. Nun sieht sich die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich mit zwei Entscheidungsspielen um die Relegationsteilnahme mit Hackenberg – und somit einer echten Wundertüte – konfrontiert.

Die Termine der Entscheidungsspiele

Heute, 19:30 Uhr SSV Berghausen Berghausen SG Hackenberg Hackenberg 19:30 PUSH

Spieltext Berghausen - Hackenberg

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SG Hackenberg Hackenberg SSV Berghausen Berghausen 15:00 PUSH

Spieltext Hackenberg - Berghausen

Dementsprechend wollte Dietrich nach Abpfiff auch keine Glückwünsche für das Erreichen dieser K.o.-Partien aus Hin- und Rückspiel entgegennehmen. Seinen Unmut am System hatte er bereits vor dem Spieltag kundgetan, jetzt sind die Befürchtung und das Unglück im Glück also wahrgeworden: Dem SSV stehen im besten Fall noch vier weitere Begegnungen bevor. Sollte sich die Auswahl in erster Instanz durchsetzen, wäre der 1. FC Viersen der Gegner um den endgültigen Ligaverbleib. „Das ist der pure Wahnsinn“, machte Dietrich nochmals klar. Erst Ende des Monats wäre die Saison für die Berghausener dann tatsächlich beendet.

Was von den kommenden Gegnern – angefangen mit Hackenberg – zu erwarten ist, liegt für den Übungsleiter nahezu vollständig im Dunkeln. Schließlich ist nicht klar, mit welchem Personal die Gäste werden antreten können. Stand jetzt ist ihm das nicht einmal hinsichtlich seiner eigenen Elf klar. Am Mittwoch (19.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) empfängt sie die Sportgemeinschaft, von der sie sich in der Liga 0:0 und 1:1 trennte. Sicher nicht mit dabei sind Stürmer Leon Mockschan (Urlaub) und Musa Ceesay (fünfte Gelbe Karte). „Das tut schon sehr weh“, sagt Dietrich vor allem über die Sperre eines seiner besten Akteure. Allen Ärger beiseitegeschoben, geht sein Blick nach vorne. „Wir müssen das jetzt annehmen“, fordert er. Schlussendlich hätten ohnehin alle beteiligten Teams die gleichen Schwierigkeiten.

Immerhin kommt der SSV aus einem Kantersieg gegen RW Wülfrath, der Spielern und Verantwortlichen zumindest Selbstvertrauen gegeben haben sollte. Der 8:2-Erfolg war demnach auch in der Höhe verdient. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat gleichwohl, dass die Gäste personell seit Wochen einen Engpass erleben. „Wir waren körperlich einfach besser als die Wülfrather“, bilanzierte Dietrich daher passend. Zunächst tat sich sein Ensemble allerdings schwer. Laut des Übungsleiters seien der Druck hoch und die Reaktionen seiner Spieler darauf merklich sichtbar gewesen. Nick Michna in der 20. Minute und Mockschan fünf Zeigerumdrehungen später brachten den SSV in Führung, ehe Davide Mangia nach umstrittenem Foulelfmeterpfiff vom Punkt den Anschluss erzeugte (29.). Mit dem knappen Ergebnis ging es in die Kabinen.

Dietrich war klar, dass seine Schützlinge einen Gang würden zulegen müssen, um die ihre Kräfte schonenden Wülfrather vermehrt in Bewegung zu versetzen. Das Vorhaben gelang – und das sehr gut. Gerade über Ceesay und Robin Bastian auf der linken und rechten Außenbahn brachten die Berghausener immer wieder Tiefe ins Spiel. Aus diesem Muster folgten einige Treffer, die das Endergebnis brachten: Ceesay (55./61./89.), Dariusz-Alexander Tontsch (71.) und Max Pluschke (77.) waren die weiteren Torschützen, zudem gab es ein Eigentor von Fabion Baljiu (57.). So galt nahezu die gesamte Aufmerksamkeit des Teams ab der 80. Minute den Berichten des „Spähers“ von dem Duell von DV Solingen II und Spitzenreiter SV Solingen. Lange hatte es da Unentschieden gestanden, was den SSV-Abstieg bedeutet hätte, und über die Führung und den schlussendlichen Sieg des Konkurrenten im Abstiegskampf herrschte dementsprechend große Freude. Einzig fängt für den SSV der harte Teil der Saison dadurch jetzt erst an.